Familjehemsföräldrar sökes
Yogakloster AB / Vårdarjobb / Alingsås Visa alla vårdarjobb i Alingsås
2026-02-20
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yogakloster AB i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Familjehemsföräldrar sökes
VI SÖKER I FÖRSTA HAND FAMILJEHEMSFÖRÄLDRAR RUNT BORÅS-, MARK-, HERRLJUNGA- OCH ULRICEHAMNS TRAKTEN.
Information om uppdraget
Som familjehem tar ni hand om ett barn eller en ung person i ert hem med stöd från socialtjänst och handledning av familjehemskonsulent. Barnen är i åldrarna 0-19 år. Er roll är att vara trygga, stabila vuxen med huvuduppgift att stötta och integrera barnet i er familj och i samhället. Det är viktigt att familjen har en stabil ekonomi och ett eget rum till barnet/ungdomen.
Som familjehem tar du hand om ett barn eller ungdom i ditt hem som är i behov av extra stöd och omsorg. Barnet/ungdomen kommer ofta från svåra omständigheter. Personlig lämplighet är av högsta värde och erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande men inte en nödvändighet.
Vi erbjuder handledning och stöd till familjerna kontinuerligt och är alltid tillgängliga dygnet runt och det finns en personlig familjehemskonsulent knuten till familjen.
Familjehemsföräldrarna/föräldern erhåller ersättning för uppdraget motsvarande en genomsnittlig halvtidslön.
Utredning
För att kunna arbeta som familjehem genomgår ni som familj en utredning av utbildade konsulenter. Djupintervjuer, hembesök samt registerutdrag från brotts- och misstankeregistret, socialregistret Kronofogden samt Transportstyrelsen görs.
Efter godkänd utredningen görs även en matchningsutredning för att se om den placerade barnet/tonåringen matchar med er som familj.
Vår omfattande utredning görs både för er skull och för det placerade barnet/ungdomens skull.
Vår uppgift är att göra allt vi kan för att säkerhets ställa att ett barn/ungdom får ett bra familjehem där hen kan känna sig trygg, utvecklas och växa som person. Tyvärr har forskning visat att många placerade barn och ungdomar genom åren farit illa i sina familjehem, vi vill givetvis undvika detta och se till att de personer vi placerar får det bra i sina familjehem.
En utredning är också viktig för er som familj, genom att vi lär känna er under utredningsprocessen har vi möjlighet att göra en bra matchning med ett barn/ungdom som passa hos er. Vi vill ge er som familjehem bra förutsättningar för uppdraget.
Mer om vårt företag
YogaKloster är en retreatgård på landsbygden strax utanför Borås. Vi har ett brett samhällsengagemang och en del av vårt arbete utöver retreatgården är att utreda och handleda vuxna som tar emot barn och unga som familjehem. Vi kallar den delen av vår verksamhet för YK-familjehem.
YK-familjehem arbetar sedan flera år tillbaka med att handleda och stötta familjer i ett familjehemsuppdrag. Vårt uppdraget går ut på att söka efter, utreda och sedan handleda familjehemsföräldrar som tar emot barn och ungdomar i kris.
Arbetet i familjehemmen bedrivs som ett socialpedagogiskt arbete i ett nära samarbete mellan socialtjänsten, familjehemmet och YK-familjehem. Grundtanken för uppdraget med det placerade barnet/ungdomen utgår ifrån att individen utvecklas i samspel med andra människor, omgivningsfaktorer och olika yrkesprofessioner. Genom att YK-familjehem skapar en trygg bas med ett bra familjehem utrett i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer erbjuds det en väg för ungdomen mot en ökad förmåga till ett självständigt liv.
YK-familjehems fokus är på att tillhandahålla hållbara, trygga, stabila familjehem som med stort hjärta öppnar upp sina hem för behövande barn och ungdomar.
YogaKloster AB har tillståndsbevis från IVO (inspektionen för vård och omsorg) att bedriva familjehemsverksamhet.
För att söka
Skicka era cv:n (är ni två vuxna vill vi ha cv från er båda) samt ett personligt brev där ni beskriver er familj och varför ni vill bli familjehem till vår mail: info@yogakloster.se
.
Vi tar emot ansökningar och utreder familjehemsföräldrar kontinuerligt.
Läs gärna mer om uppdraget på: https://www.yogakloster.se/familjehem Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@yogakloster.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yogakloster AB
(org.nr 559054-0166)
447 80 VÅRGÅRDA Jobbnummer
9753504