Familjebehandlare till Dialogcentrum
Borås kommun / Socialsekreterarjobb / Borås Visa alla socialsekreterarjobb i Borås
2025-11-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Individ och familjeomsorgsförvaltningen befinner sig i en spännande fas där verksamheten förändras och utökas för att möta behov hos invånarna i Borås. Med en ny socialtjänstlag som lägger större fokus på förebyggande arbete och serviceinsatser, erbjuder vi en spännande möjlighet att delta i utvecklingen av socialtjänsten i Borås.
Dialogcentrum arbetar med behovsprövade öppenvårdsinsatser som riktar sig till familjer med barn upp till 18 år som bor i Borås Stad. Enheten är uppdelad i två kompetensbaserade team med en metodhandledare i varje team. Våra insatser möter olika behov och tillgodoser både akut och långsiktigt behov av stöd och hjälp. Vi samverkar både med verksamheter inom förvaltningen och med externa samverkanspartners. Förutom möjlighet till ett spännande, meningsfullt och kreativt arbete, så får du som vår blivande kollega vara en del av vår arbetsplats med engagerade och mycket kompetenta arbetskamrater som brinner för socialt arbete och att göra skillnad i barns liv. Just nu håller vi på att öka vår kompetens för att möta de behov som finns på ett bättre sätt, t.e.x. via olika föräldraskapsstödprogram.
Merparten av din arbetstid görs dagtid men en viss flexibilitet krävs då en del familjer behöver erbjudas tider efter kontorstid. Du ges möjligheter att självständigt lägga upp ditt arbete med hjälp av ett förmånligt flextidsavtal.
Dialogcentrum har lokaler i centrala Borås med bra kommunikationsmöjligheter. Som anställd i Borås stad får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri entré till Borås Stads badanläggningar, möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling samt andra fina förmåner.
Familjebehandlare till DialogcentrumPubliceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med behandlingsuppdrag från socialsekreterare och din huvudsakliga uppgift är att arbeta med kvalificerat, strukturerat förändringsarbete riktat mot familjer i olika konstellationer som har behov av vårt stöd. Du arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och trivs att arbeta såväl ensam som i team och motiveras av att ha varierade arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du anpassar ditt arbete till de personer du möter och deras behov. Vi träffas i våra lokaler, i hemmiljö och på andra platser.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kvalificerat behandlingsarbete riktat mot barn och ungdomar samt grundläggande Steg 1 utbildning och kunskap i relevanta behandlingsmetoder. Det är även meriterande om du har vidareutbildning inom exempelvis systemisk grundutbildning, föräldraskapstödsprogram och samtalsmetoder. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med Signs of safety som förhållningssätt. Du har ett stort engagemang, ett professionellt förhållningssätt och en god förmåga att möta familjer i kris. Du tycker om att samarbeta, är duktig på att strukturera ditt arbete samt är van att dokumentera ditt arbete och har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Innan erbjudande om anställning ges behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26:2025:056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Ida Gunnarsson 0768-887734 Jobbnummer
9589224