Familjebehandlare barn och unga

Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Familjebehandlare till öppenvården
Öppenvården i Olofström söker en erfaren medarbetare.
Öppenvården i Olofström vänder sig till barn, unga och deras föräldrar samt vuxna med beroendeproblematik samt till de som behöver stöd och insatser med anledning av våld i nära relationer. Vi söker nu en ny kollega till vårt team som arbetar inriktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med psykosocialt förändringsarbete tillsammans med barn, ungdomar, deras familjer samt andra för familjen viktiga personer baserat på uppdrag från utredande socialsekreterare. Målet med behandlingen är att bland annat att stärka föräldraförmågan, lösa känslomässiga och beteendemässiga problem i hela eller delar av familjen. Innehållet i behandlingsarbetet är individuellt anpassat utifrån familjens behov och formas tillsammans med barnen, ungdomarna och deras föräldrar utifrån uppdraget. Familjerna får hjälp med att använda sina egna kompetenser och förmågor för att klara sitt livspussel. Detta sker i öppenvårdens lokaler, i familjernas hem eller annan plats.
Utifrån nya socialtjänstlagen läggs stort fokus på förebyggande arbete och serviceinsatser som inte kräver beslut från socialsekreterare. Hos oss får du möjlighet att påverka och utveckla vårt arbete.
Oregelbunden arbetstid på kvällar och helger kan förekomma utifrån planeringen och familjens behov. Behandlingsarbetet utförs både självständigt och tillsammans med andra kollegor. Som familjebehandlare ingår det att göra handlingsplaner och dokumentation i verksamhetssystemet Lifecare. Fältarbete ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, beteendevetare, socialpedagog med steg 1 utbildning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete inom öppenvård eller annat socialt arbete med barn, unga och deras föräldrar. Vi ser gärna att du har någon av nedanstående utbildningar och praktisk erfarenhet av evidens-/kunskapsbaserade metoder inom området behandling för barn och familj, så som FFT, KIBB, Trappan, Komet, ABC, Marte meo och Signs of Safety.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med psykisk ohälsa, normbrytande beteende, skolproblematik och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, arbete med våld i nära relationer samt med integration.
Som person har du lätt att skapa relationer, förmåga att möta människor i deras livssituation och har ett respektfullt bemötande. Du är trygg i själv, tydlig, prestigelös, strukturerad samt har förmåga till reflektion. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i svenska, så väl i tal som skrift.
B-körkort
Löpande rekrytering tillämpas.
Vid nyanställning inom Socialförvaltningen i Olofströms kommun ska utdrag ur belastningsregister för arbete i familjehem uppvisas. Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret via länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdfSå ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
