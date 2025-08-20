Fälttekniker till Liebherr i Luleå
2025-08-20
Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter
Vill du bli en del av ett internationellt välkänt bolag med passion för teknik, kvalitet och kund? Är du själv en tekniskt kunnig person som gillar att arbeta ute på fält? Då har du just nu möjligheten att bli Liebherrs nya fälttekniker i Luleå
Som fälttekniker kommer du att arbeta med service och reparationer på entreprenadmaskiner. Du arbetar med allt ifrån akuta reparationer, förebyggande underhåll till större reparationer som utförs på plats hos våra kunder. Du kommer ha daglig kontakt med kollegor och kunder. Som fälttekniker är du vårt ansikte utåt och en del av Liebherrs varumärke.
Din Profil
Vi söker dig som är tekniskt lagd och har ett intresse för maskiner och teknik. Du har erfarenhet av tyngre fordon och vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat som servicetekniker av entreprenadmaskiner, skogsmaskiner eller lantbruksmaskiner. Har du också kännedom om hydraulik och fordonselektronik är detta högt meriterande. Vidare har du god datorvana, goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift. Du innehar B-körkort och det är meriterande om du även har C-körkort.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet där vi värdesätter att du är självständig, serviceinriktad och en god problemlösare. Vi ser också att du är lugn och har ett förtroendeingivande uppträdande då kunden står i fokus.Om företaget
Liebherr erbjuder en trygg och familjär arbetsmiljö där vi värdesätter våra medarbetare och deras utveckling. Här får du möjlighet att arbeta på ett stabilt företag med långsiktig vision och vi erbjuder kontinuerlig utbildning för att du ska kunna utvecklas och växa i din roll. Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag och en arbetsplats där du som medarbetare får stort ansvar och möjlighet att påverka din vardag. Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett globalt företag med höga ambitioner och ett starkt engagemang för kvalitet och teknik.
Liebherr-Sverige AB ansvarar sedan 2006 för försäljningen av entreprenadmaskiner, bandkranar, hamnkranar och grundläggningsmaskiner i Sverige. Runt om i landet finns fälttekniker och fem olika serviceanläggningar. Alla maskiner levererade från Liebherr-Sverige är utrustade enligt kundens specifika önskemål samt med svensk standard. De individuellt anpassade maskinerna säkerställer en effektiv och tillförlitlig drift. I framtiden kommer alla lagermaskiner att vara fyllda med Liebherr miljöolja. Detta gör det möjligt för kunden att direkt använda maskinen överallt i Sverige.
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten och processen besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
