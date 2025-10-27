Fälttekniker inom laserteknik till LMIab!
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Vansbro Visa alla elektronikjobb i Vansbro
2025-10-27
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Vansbro
, Leksand
, Mora
, Hagfors
, Rättvik
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med banbrytande laserteknik i ett innovativt och familjärt företag?
Hos LMIab får du chansen att bli en nyckelspelare i ett team som levererar högteknologiska lösningar till några av Sveriges mest spännande industrier. Som fälttekniker är du med där det händer - ute hos kund, där teknik möter verklighet. Vi söker dig som älskar problemlösning, teknik och att bygga starka kundrelationer. Är du redo att ta nästa steg? In med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-10-27Om företaget
Företaget Laser Machining Inc. är en svensk leverantör av avancerade lasersystem och tjänster för industriella tillämpningar. De är specialiserade på att erbjuda helhetslösningar inom laserteknik. Mer information om företaget ges vid intervjutillfället.
Om rollen
Som fälttekniker hos LMIab blir du en avgörande länk mellan avancerad laserteknik och kundens dagliga produktion. Du kommer att tillbringa större delen av din tid ute hos kund, där du arbetar hands-on med LMIab's lasersystem. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
• Reparation och felsökning av lasersystem direkt på plats hos kund
• Uppdatering och uppgradering av maskiner för att säkerställa optimal prestanda
• Installation och driftsättning av nya system
• Teknisk rådgivning och support - du är kundens trygghet när det gäller teknik
• Förebyggande underhåll för att minimera driftstopp och maximera effektivitet
Du kommer att arbeta självständigt men med starkt stöd från teamet i Nås. Rollen passar dig som gillar att resa, som är lösningsorienterad och trivs med att bygga långsiktiga relationer med kunder.
Om dig
Vi söker dig med följande kvalifikationer och erfarenheter:
• Gymnasial och-/eller eftergymnasial utbildning inom el eller likvärdigt
• Förmåga att läsa elscheman
God datavana - du hanterar digitala verktyg och dokumentation utan problem
• Du är resbar och trivs med att vara ute på fältet
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Giltigt pass - resor kan förekomma
Vi ser det som meriterande om du även har:
• Eftergymnasial utbildning inom el, automation- och/eller mekanik*Kunskap eller erfarenhet av PLC-programmering
• Praktisk erfarenhet av mekanik, elektronik eller likvärdigt
• Ett genuint tekniskt intresse
Som person ser vi gärna att du är:
Lösningsorienterad - du ser möjligheter där andra ser problem
Flexibel - du anpassar dig efter kundens behov och situation
Relationsskapande - du bygger förtroende och långsiktiga samarbeten
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden brinner för att skapa möjligheter - på riktigt.
Genom vår expertis inom bemanning och rekrytering hjälper vi människor att hitta rätt jobb och företag att hitta sina framtida stjärnor. Vi är specialister på att matcha talanger med arbetsplatser där de verkligen kan växa och göra skillnad.
Med kontor på sju orter runt om i Sverige är vi nära både våra kunder och kandidater.
För den här tjänsten kommer du bli direktanställd hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid, övertid kan förekomma
Ort: Nås
Lön: Enligt överenskommelse
Om Processen
CV-urval
Intervju med Framtiden
Referenser
Intervju med kundföretaget
Urval sker löpande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51471_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Victoria Österberg victoria.osterberg@framtiden.com Jobbnummer
9575629