Fältsäljare YP Yrkesbutiker Jönköping
YP Yrkesbutiker AB / Säljarjobb / Svenljunga Visa alla säljarjobb i Svenljunga
2025-09-04
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos YP Yrkesbutiker AB i Svenljunga
, Borås
, Kungsbacka
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
YP Yrkesbutiker söker en Fältsäljare till Jönköping! Brinner du för försäljning och service och att göra det lilla extra för kunden, vill du vara med och utveckla YP Yrkesbutiker ytterligare i Jönköping? Då är detta chansen för dig! Läs vidare om tjänsten och skicka in din ansökan redan idag!
Om rollen
Som Fältsäljare på YP kommer du främst att arbeta med prospektbearbetning och med befintliga kunder. Fokus ligger helhjärtat på hela säljprocessen från uppsökande till avtalshantering. Ditt mål är att ge våra kunder den absolut bästa upplevelsen! Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Nykundsbearbetning
Orderläggning
Uppföljning
Driva försäljning mot befintliga kunder
Avtalsskrivningar och uppföljningar på dessa
Vissa administrativa arbetsuppgifter ingår
Du utgår från butiken i Jönköping och kommer ingå i ett litet men målmedvetet gäng med full fokus på relationer och kundservice. Produktutbudet i butiken är yrkeskläder, skor, profilartiklar och övrig skyddsutrustning. Publiceringsdatum2025-09-04Profil
För att trivas i rollen som Fältsäljare är du en person som brinner för att ge en god service och är van att arbeta mot högt uppsatta mål. Du är en lagspelare som ser möjligheter där andra ser problem och din energi smittar av sig. Givetvis älskar du försäljning! Du är ansvarstagande, initiativrik och trivs i att arbeta självständigt. Som person är du ödmjuk, kommunikativ och trivs med ett stort kontaktnät samt att bygga relationer.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av att arbeta med försäljning inom B2B. Det är meriterande om du har arbetat i en liknande roll samt har branschvana och/eller kunskap gällande yrkeskläder och profilartiklar. För rollen krävs att du hanterar svenska och engelska i tal och skrift.
Vilka är YP Yrkesbutiker?
YP Yrkesbutiker är en rikstäckande kedja med hög tillväxt som idag består av 18 butiker i Sverige. Vårt mål är att vara den bästa leverantören av arbetskläder och personligt skydd på den lokala marknaden. Vi är alltid störst i stan på Blåkläder då vi har hela Blåkläders produktsortiment samt ett noggrant urval av andra leverantörer inom bland annat skor, handskar, PSU och profilartiklar.
Vi erbjuder en viktig roll i ett branschledande företag som befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas. Här får du en möjlighet att vara del av ett företag med ambitionen att leverera branschens bästa medarbetarupplevelse kombinerat med kundupplevelse.
Hos YP Yrkesbutiker får du vara en del av en stark gemenskap som sträcker sig över hela Sverige. Vi tror på att skapa en miljö där varje individ känner sig uppskattad och en del av ett sammanhang. Att främja hälsa och välbefinnande är viktigt för oss och erbjuder självklart både friskvårdsbidrag, kollektivavtal och ett personligt bonusupplägg. Att bygga starka relationer ser vi som en viktig del och uppskattar att göra aktiviteter tillsammans. För rätt person finns det bra utvecklingsmöjligheter både nationellt och internationellt!
Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som initialt påbörjas med sex månaders provanställning. Tillträde omgående, eller enligt överenskommelse.
Lön: Månadslön
Adress:
Ansökan: Sista ansökningsdag 2025-09-07, urval kan komma att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Vid frågor om tjänsten kontakta Gabriel Hermansson, Platschef, via mail gabriel.hermansson@yp.se
använd tjänstens titel som rubrik.
Besök gärna vår hemsida och läs mer om oss på www.yp.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YP Yrkesbutiker AB
(org.nr 556974-1175)
Solåsvägen 22 (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jönköping Jobbnummer
9491842