Fältsäljare Omgående

Nordic Netmedia & sales AB / Säljarjobb / Danderyd
2025-08-12


Nu expanderar vi och utökar vår verksamhet med fältsäljare. Vi söker därför dig som vill utvecklas och påbörja en spännande karriär som medarbetare hos oss!
För att passa för tjänsten bör du vara en entusiastisk, förtroendeingivande och driven person som har lätt för att arbeta målinriktat. Vi ser även att du är en relationsbyggare.
Kunskaper, bakgrund inom bygg/vvs är ett plus. Du ska trivas med att arbeta i team såväl som självständigt.


Publiceringsdatum
2025-08-12

Kvalifikationer
• Brinner för försäljning
• Bidrar med mycket positiv energi
• Är driven, målmedveten och älskar utmaningar
• Ser långsiktigt på detta
• Älskar personlig utveckling
• B körkort är önskvärt
• Erfarenhet är ett krav
För oss är det viktigt att bygga långsiktiga affärsrelationer med kunder och det gör vi genom att kundanpassa våra erbjudande på bästa sätt. Du kommer att arbeta med både befintliga kunder och nya kunder med uppsökande försäljning.
Som medarbetare hos oss så erbjuds du stora möjligheter till utveckling i företaget. Samarbete sker med starka varumärken och vi erbjuder helhetslösningar för morgondagens kunder.
Om anställningenLönLönetyp: Fast och rörlig lön
Tillträde: Omgående
Meriterande är att du utövat någon form av sport
Omfattning: Heltid tillsvidare, Deltid efter överenskommelse
Arbetsplats Stockholm med omnejd
Kontoret ligger i Stocksund
Välkommen med din ansökan med BILD, personligt brev samt Cv

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic Netmedia & sales AB (org.nr 559253-2641)

Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB

Kontakt
Sara Stag
behzad.roodechi@gmail.com

Jobbnummer
9455319

