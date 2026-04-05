Fältsäljare 25 000KR + provision
Mickes Fönsterputs och Städ AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-04-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mickes Fönsterputs och Städ AB i Stockholm
, Tyresö
Om tjänsten
Vi söker en driven fältsäljare på heltid som vill vara med och växa vår affär inom utvändig fönsterputs för butiker och kontor i Stockholm.
I rollen arbetar du med att besöka företag och erbjuda abonnemang på fönsterputs, där kunderna får regelbunden fönsterputs året runt.
Detta är en roll för dig som gillar frihet, kundkontakt och att göra affärer.Arbetsuppgifter
Besöka butiker och kontor i Stockholm
Sälja in abonnemang på utvändig fönsterputs
Bygga långsiktiga kundrelationer
Följa upp och utveckla dina affärer
Vi erbjuder
Heltidstjänst
Fast lön: 25 000 kr/mån
Provision på alla affärer
Möjlighet att påverka din egen inkomst
Frihet under ansvar i din arbetsdag
Vi söker dig som
Är social, driven och trivs med att träffa nya människor
Har ett starkt eget driv och gillar att jobba mot mål
Är självgående och ansvarstagande
Talar svenska obehindrat
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav.
Om Mickes Fönsterputs och Städ AB
Vi arbetar med professionell fönsterputs och städtjänster i Stockholm med fokus på kvalitet, långsiktiga kundrelationer och enkelhet för kunden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post: niklas@mickesfps.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fältsälj Fönsterputs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mickes Fönsterputs och Städ AB
(org.nr 556842-2371)
baltzar von platens gata 11 (visa karta
)
112 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Mickes Fönsterputs & Städ AB Jobbnummer
9838127