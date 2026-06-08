Fältmekaniker / Trucktekniker
Emploid AB / Maskinreparatörsjobb / Nybro Visa alla maskinreparatörsjobb i Nybro
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Emploid har fått det stora nöjet att bistå framgångsrika VS Truck i deras rekryteringsarbete!VS Truck är ett nationellt täckande företag som säljer, erbjuder service och finner lösningar inom logistik på truckar och entreprenadmaskiner. Genom agenturen för flera kända märken som Crown, Bobcat och Pramac är de en etablerad aktör som samarbetar med både stora och små företag.
Företaget har tekniker- och försäljningskontor från Eslöv i söder till Stockholm i norr, samt en växande e-handel som bidrar till deras fortsatta framgång. Med drygt 50 anställda har VS Truck de senaste åren mer än dubblat sin omsättning och expanderat till nya regioner – vilket gör rekryteringar som denna extra viktiga för att säkerställa fortsatt tillväxt med bibehållen kvalitet.
Läs gärna mer på: www.vstruck.seOm tjänsten
I rollen som Fältmekaniker kommer du arbeta med service, reparation, underhåll och diagnostik av framförallt truckar men också entreprenadmaskiner ute hos VS Trucks kunder. Du kommer ha en egen kundkrets och vara direktkontakten med kund för att ge den personliga service som VS Truck har byggt upp sitt företag genom. Du planerar in ditt servicearbete, beställer reservdelar och sköter serviceadministrationen. Du kommer ha en fullt utrustad servicebil och tjänsten utgår hemifrån. Din region är Småland och det finns en mindre verkstad i Nybro som kan nyttjas vid behov.
Mer specifikt är arbetsuppgifterna
• Service, reparation, underhåll och diagnostik av Truckar och Entreprenadmaskiner
• Service- och reparationsplanering
• Teknisk support och rådgivning till kunder
• Reservdelshantering
Om dig
För att vara aktuell för denna tjänst har du
• Erfarenhet av maskinell service, installation och felsökning på truckar eller tyngre maskiner
• Kunskap av att arbeta med felsökning på fordonsel och läsa elschema
• Erfarenhet av fältbaserat arbete och kundkontakt i någon form
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-Körkort
Som person är du självgående, förtroendeingivande och det är av yttersta vikt att du är problemlösande och kan hantera olika fokusområden samtidigt. Du har också ett högt kvalitetstänk och arbetar noggrant med både dina arbetsuppgifter och efterföljande dokumentation. Tjänsten som Fältmekaniker innebär också ett flertal kontaktytor både internt och externt. Därför är det viktigt att du trivs i kommunikativa roller, har ett serviceorienterat mindset och tycker det är inspirerande att träffa kunder.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Du kan med fördel utgå både från Växjö och Kalmar med omnejd.
Arbetstider: måndag till fredag 7–16
Lön: Enligt överenskommelse
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila info@emploid.se
så hjälper någon i teamet dig. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Skiffervägen 4 (visa karta
)
382 92 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VS Truck Jobbnummer
9951371