Facility manager
Randstad AB / Administratörsjobb / Trollhättan Visa alla administratörsjobb i Trollhättan
2025-09-17
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Är du en strukturerad person med tidigare erfarenhet av att arbeta som kontorsansvarig? Trivs du i en roll med många kontaktytor där ingen dag är den andra lik? Då har vi ett uppdrag för dig! Vattenfall söker just nu en facility manager på 50% till deras kontor i Trollhättan!
Real estate och facility management ansvarar för leveransen av samtliga tjänster inom Fastighetsförvaltning och Facility Management inom Vattenfall. De ansvarar bland annat för hyreskontrakt, service och underhåll av fastigheter samt kontorstjänster såsom bevakning, inpassering, lokalvård, posthantering och kontorsmaterial. Inom flera områden används externa leverantörer av kontorsservice.
Som Regionansvarig inom real estate och facility management är du kontaktperson gentemot interna kunder och externa leverantörer av kontorsservice för ett eller flera av Vattenfalls kontor.
Du ansvarar för:
samordning och kvalitetssäkring av kontorsservicetjänster (lokalvård, kaffe, frukt, kontorsmaterial etc.) på ett eller flera Vattenfallkontor i Västsverige
kontinuerlig kontakt och avstämningar med interna kunder och externa leverantörer
löpande hantering av inkomna ärenden och felanmälningar
beställningar, fakturahantering och budgetuppföljning
informationsansvar gentemot kunder och leverantörer
projektledning för flytt- och utvecklingsprojekt inom FM området
Vi söker dig som trivs i en roll med många kontaktytor. Du har förmågan att se och möta kundens behov genom att agera professionellt och affärsmässigt. Du är ansvarstagande, självgående och van att på eget initiativ driva frågor och lösa problem. Med ett strukturerat arbetssätt har du lätt för att hantera flera saker samtidigt. Du är tydlig i din kommunikation och är duktig på att förmedla budskap på ett enkelt sätt.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Detta är ett konsultuppdrag på 50% (20h/vecka) med start i slutet av september och kommer att fortlöpa till 31/1-26. Ifall detta låter som ett spännande uppdrag, sök tjänsten redan idag!
Ansvarsområden
samordning och kvalitetssäkring av kontorsservicetjänster (lokalvård, kaffe, frukt, kontorsmaterial etc.) på ett eller flera Vattenfallkontor i Västsverige
kontinuerlig kontakt och avstämningar med interna kunder och externa leverantörer
löpande hantering av inkomna ärenden och felanmälningar
beställningar, fakturahantering och budgetuppföljning
informationsansvar gentemot kunder och leverantörer
projektledning för flytt- och utvecklingsprojekt inom FM områdetKvalifikationer
Högskole- eller gymnasieutbildning inom relevant område
Flerårig erfarenhet från serviceyrke samt beställarkompetens
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska
B-Körkort
Erfarenhet från Facility Management-området är meriterande
Intresse för kvalitetsfrågorOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9514059