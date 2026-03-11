Facilities Coordinator / Receptionist
Apleona Sverige AB / Receptionistjobb / Uppsala Visa alla receptionistjobb i Uppsala
2026-03-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apleona Sverige AB i Uppsala
Vill du arbeta i en serviceinriktad roll där du får ta ansvar, koordinera och vara navet i en arbetsplats?
Apleona är en av Europas ledande aktörer inom Facility Management med över 43 000 medarbetare. I Sverige växer vi snabbt och söker nu en Facilities Coordinator / Receptionist till ett av våra kunduppdrag i Uppsala.
Det här är en perfekt roll för dig som vill kombinera service, administration och koordinering - och samtidigt få möjlighet att utvecklas inom fastighetsförvaltning och facility management.
Om rollen
I den här rollen är du ansiktet utåt i receptionen och en central del av vår leverans till kunden. Du ser till att arbetsplatsen fungerar smidigt och professionellt - både för besökare och för kundens organisation.
Du arbetar nära vår kontraktsansvarige och övriga teamet och får en varierad arbetsdag där du kombinerar reception, koordinering och administrativa stödtjänster.
Exempel på arbetsuppgifter
Reception och service
Bemanna receptionen och välkomna besökare
Vara en del av ett service-center till kunden
Hantera passerkort, post, leveranser och mötesbokningar
Vara första kontaktpunkt för frågor från medarbetare och leverantörer
Koordinering och administration
Stötta i administration av avtal och leverantörer
Hantera fakturor och enklare ekonomiadministration
Ansvara för inköp och beställningar
Koordinera serviceinsatser och stödtjänster
Utveckling och förbättring
Följa upp serviceleveranser och KPI:er
Bidra till förbättringar i arbetssätt och processer
Stötta arbetet inom kvalitet, miljö och säkerhet
Du arbetar på plats hos kund i Uppsala, där du blir en viktig del av den dagliga verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som gillar service, människor och att få saker att fungera.
Du behöver inte ha lång erfarenhet - viktigast är att du är engagerad, strukturerad och vill utvecklas.
Vi tror att du:
Har ett starkt servicefokus och positiv energi
Är organiserad och gillar att ha många saker på gång
Trivs i en roll där du har kontakt med många människor
Är lösningsorienterad och tar eget ansvar
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande är utbildning inom exempelvis:
fastighetsförvaltning
administration
ekonomi
service management
Varför Apleona?
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får möjlighet att utvecklas i en växande internationell organisation.
Vi erbjuder:
En bra start eller nästa steg i din karriär inom facility management
Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid
Ett engagerat team och en positiv arbetsmiljö
En internationell organisation med stora utvecklingsmöjligheter
Marknadsmässig ersättning och kollektivavtalPubliceringsdatum2026-03-11Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar kandidater löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apleona Sverige AB
(org.nr 559042-7653)
754 50 UPPSALA Jobbnummer
9790572