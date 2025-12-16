Fabrikschef
Strängnäs fabriken är en av K-Prefabs sex produktionsanläggningar med ca 40 anställda.
Produktionen är inriktad prefabricerad betongväggar och bjälklag, som en del av K-Prefabs kompletta stomsystem.
Som Fabrikschef har du fullt ansvar för produktionen i Strängnäs. Planering, genomförande och uppföljning med ständiga förbättringar av flöden och arbetsmetoder är viktiga delar av arbetet. Du driver detta tillsammans med dina produktionsledare och stödfunktionerna (material/inköp, service/underhåll). Produktionen drivs i nära samarbete med övriga avdelningar inom projektledning, konstruktion och montage. Samverkan sker även med bolagets övriga fabriker i fråga om resursutjämning och gemensam utveckling av produktionen.
Du ansvarar vidare för fabrikens budget/resultat, personal och kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete samt dialog med våra fackliga företrädare. Förslag på investeringar/förbättringar av fabrikerna samt genomförande av beslutade investeringar tillsammans med bolagets eller externa resurser ingår också i rollen.
Du rapporterar till Produktionschefen i K-Prefab. Tjänsten är placerad på fabriken i Strängnäs.
Du har flera års erfarenhet i ledande befattning inom produktion, gärna inom projektstyrd och/eller personalintensiv bransch. Vidare har du tidigare gedigen erfarenhet av industriell utveckling av systematiska arbetsmetoder, styrning och förbättringsarbete till exempel inom LEAN eller motsvarande.
Utbildning eller erfarenhet inom tillverkning av betong eller väggelement är inget krav, men meriterande.
Dina egenskaper
Du är en engagerad, närvarande och coachande ledare som skapar effektiva team tillsammans med dina underställda produktionsledare och övriga medarbetare. Då vi levererar till våra olika stomentreprenader med tydliga deadlines är god planering av kapaciteten i fabriken en viktig faktor.
Tjänsten kräver att du är strukturerad, mål- och lösningsorienterad och van att ha en bredd av olika projekt i gång samtidigt. Du har i dina tidigare roller vana av att arbeta kontinuerligt mot uppsatta ekonomiska mål, ständiga förbättringar och ett inbyggt fokus på kundnöjdhet, produktivitet och kvalitet.
Ansök snarast, då vi arbetar med löpande urval, dock senast 16 januari 2026. Vill du veta mer om jobbet, vänligen kontakta Thomas H Johansson, Produktionschef, tfn 073-089 92 37.
