Extrapersonal till Bråhögsbadet
Staffanstorps kommun, Bråhögsbadet / Servicepersonaljobb / Staffanstorp Visa alla servicepersonaljobb i Staffanstorp
2025-11-07
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Staffanstorps kommun, Bråhögsbadet i Staffanstorp
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
KULTUR- OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN
Kultur- och Föreningsförvaltningen är en ny förvaltning som lyder direkt under Kultur- och föreningsnämnden. Förvaltningen ansvarar för bibliotek, allmänkultur, konsthall, badanläggning, musikskola, medborgarkontor, idrotts- och fritidsverksamhet samt turism. Vi har som målsättning att erbjuda alla kommuninvånare ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud, utifrån de behov och önskemål som finns hos våra medborgare.
BRÅHÖGSBADET
Bråhögsbadet är oasen mitt i Staffanstorps centrum med bad för både stora och små. Här kan du bada, motionssimma eller bada bastu. Vi har omkring 100.000 besökare varje år.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Som badvaktmästare ingår arbetsuppgifter som:
* Badbevakning
* Städning av simhall och offentliga utrymmen
* Försäljning av olika typer av entrékort. Hantering av kontanter förekommer
* Försäljning/servering/tillagning av enklare måltider
Vi ser erfarenhet från ovan arbetsuppgifter som meriterande. Social och nyfiken är också egenskaper som vi ser som viktiga.
Flexibilitet med arbete på tidiga morgnar, sena kvällar och helger är en förutsättning för tjänsten.Kvalifikationer
* Meriterande med kassa/kund arbete
* Meriterande med badvaktsarbete
Vill du ingå i en framåtsträvande arbetsgrupp som alltid vill överträffa kundens förväntningar så är du kanske vår nya medarbetare.
ÖVRIGT
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286043". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps kommun
(org.nr 212000-1017) Arbetsplats
Staffanstorps kommun, Bråhögsbadet Kontakt
Enhetschef
Mikael Svehög mikael.svehog@staffanstorp.se 0704258395 Jobbnummer
9592800