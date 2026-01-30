Extrapersonal
2026-01-30
Retail24 söker nu fler stjärnor till vårt personalkår!
Vill du jobba med välkända varumärken inom mat, skönhet eller teknik? Trivs du i butiksmiljö, gillar kundkontakt och vill ha ett flexibelt extrajobb med varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara helt rätt för dig.
Vi erbjuder flera typer av uppdrag - allt från produktdemonstrationer och samplingar till merchandising inom smink/skönhet och butikslanseringar för globala teknikvarumärken.
Vad går jobbet ut på?
Hos oss kan du arbeta inom ett eller flera av följande områden:
DEMO / EVENT
Du representerar välkända varumärken i butik genom att:
• Demonstrera produkter, bjuda på smakprover eller utföra sampling
• Skapa kundkontakt och inspirera till köp
• Bygga upp enklare kampanjytor och säkerställa en välkomnande presentation
MERCH / BUTIKSPLOCK (Främst smink & skönhet)
Du ansvarar för att:
• Fylla på, fronta och exponera produkter
• Säkerställa att hyllor, displayer och exponeringar är inspirerande och korrekt uppbyggda
• Arbeta noggrant efter kundens riktlinjer
TEKNISKA LANSERINGAR / BRAND MERCH
För dig som älskar teknik finns även möjligheter att:
• Installera mjukvara och montera hårdvara eller grafik i butik
• Bygga om avdelningar inför lanseringar
• Plocka bort gamla installationer och säkerställa att allt fungerar
• Arbeta vid återkommande lanseringstillfällen (ca 6 ggr/år)
Vem söker vi?
Vi tror att du passar hos oss om du:
• Är social, positiv och serviceinriktad
• Trivs i kundmöten och/eller gillar att jobba praktiskt i butiksmiljö
• Är noggrann och gillar att ta ansvar
• Vill ha ett flexibelt extrajobb - perfekt vid sidan av studier eller annat arbete
• Har intresse för något av följande:
• Mat & kundkontakt
• Smink, skönhet eller kosmetik
• Teknik & produktlanseringar
Meriterande men inget krav:
• Erfarenhet av butik, demo, event, merchandising eller skönhet
• Flytande svenska
• Möjlighet att ta dig runt till olika butiker
• Körkort + bil är meriterande och kan vara ett krav på vissa uppdrag (framför allt inom merch & teknik)
Vi erbjuder
• Lön enligt Handels kollektivavtal
• Milersättning där bil används i tjänst
• Arbete med välkända varumärken inom retail, skönhet och teknik
• Flexibla arbetstider - du väljer vilka uppdrag du vill ta
• Stora möjligheter att utvecklas inom Retail24 och ta fler uppdrag i framtiden
Om Retail24
Retail24 är Nordens största sälj-, demo- och merchandisingkår med över 1000 anställda i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Sedan 2002 har vi samarbetat med några av de största varumärkena inom dagligvaruhandeln, fackhandeln och elektronikhandeln.
Läs mer: https://retail24.se/om-oss/
Rekrytering sker löpande - skicka din ansökan redan idag! Ersättning
Handels kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
