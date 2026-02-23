Extrajobbare till lager i Umeå!
Social attitude AB / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2026-02-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Umeå
, Luleå
, Sundsvall
, Gävle
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du faktiskt får använda kroppen och känna att du gjort något när dagen är slut? Då kan detta vara din grej! Jobbhuset söker nu en person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Umeå. Du ser till att ordrar plockas, paket packas och att lagret fortsätter snurra utan stopp
Har du inte jobbat på lager tidigare? Ingen fara. Har du viljan, tempot och en bra inställning så lär du dig snabbt.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Kollegor som hjälps åt och håller energin uppe
Ett extrajobb där dagarna går fort och du håller dig aktiv
Det här vill vi se hos dig:
Att du är pålitlig och dyker upp redo att jobba
Att du trivs med praktiskt arbete
Att du kan kommunicera på svenska eller engelska
Att du kan börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi letar efter nästa starka tillskott i Umeå
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9756553