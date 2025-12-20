Extrajobba som vågadministratör vid behov
Har du ett intresse för det kommunikativa i kombination med ett administrativt ansvar och är ute efter ett extrajobb? Då kan detta vara något för dig! Vi jobbar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en vågadministratör på deltid till Swerocks anläggning i Linköping. Tjänsten innebär att du täcker upp vid planerad frånvaro, rycker in vid akuta behov och arbetar heltid under sommaren 2026. Har du ett flexibelt schema och möjlighet att hoppa in med kort varsel? Då kan det här vara rätt extrajobb för dig!
Du erbjuds
• En trygg start med gemensam upplärning på plats
• Möjlighet att arbeta på distans när du är varm i kläderna
• Ett litet team där trivsel och gemenskap prioriteras
Dina arbetsuppgifter
• Vägning av in- och utgående lastbilar
• Kontrollera att rätt material transporteras in och ut
• Kommunicera med chaufförer och guida dem vid behov
• Säkerställa korrekta kund- och fakturauppgifte
VI SÖKER DIG SOM
• Är student på eftergymnasial utbildning eller har en annan sysselsättning på minst 50 %
• Har B-körkort och tillgång till bil
• Har ett flexibelt schema och kan hoppa in snabbt med kort varsel
• Behärskar svenska väl - både tal och skrift
• Tycker om administrativt arbete och att ha kontakt med människor
• Har lätt för att strukturera sitt arbete och ta ansvar
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av anläggningsbranschen
• Erfarenhet av administrativ roll sen tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Stresstolerant
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
