Extrajobba som lagerarbetare i höst
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-07-15
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, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du student med minst 50% studietakt och letar efter ett fysiskt, roligt och flexibelt extrajobb? Trivs du med att jobba i team och ta i när det behövs? Då kan detta lageruppdrag i Norrköping vara perfekt för dig!
Vi söker nu drivna och ansvarstagande studenter till vår bemanningspool för ett lager i Norrköping. Du blir en viktig del av det dagliga logistik flödet och får möjlighet att arbeta med både plock, packning och sortering.
Om jobbet
Arbetsuppgifterna kan vara varierande och kan bland annat bestå av:
Plock och packning
Sortering och hantering av varor
Andra förekommande lageruppgifter
Arbetet sker främst under dagtid på vardagar och därför ser vi som ett stort plus om du är flexibel i din tillgänglighet och kan anpassa vilka dagar du är tillgänglig för arbete. Du förväntas vara tillgänglig för arbete cirka 2-4 dagar i veckan. Under högsäsong senare i höst kommer behoven att vara stora och därför är en hög tillgänglighet under denna period extra fördelaktigt. Du kommer att arbeta som konsult hos oss på Studentconsulting men kommer att ha din arbetsplats på plats hos vår kund.
Start för denna introduktionsperiod sker i löpande under juli och augusti månad.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten
Du studerar minst 50% eller har en annan huvudsaklig sysselsättning
Ett anmärkningsfritt belastningsregister (kontroller genomförs)
Mycket goda kunskaper i Svenska
Meriterande
B-körkort - kollektivtrafik till arbetsplatsen är ibland begränsad.
Truckkort
Tidigare erfarenhet inom lager
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och gillar att jobba i ett högt tempo. Du har lätt för att samarbeta, men kan också arbeta självständigt. Flexibilitet, punktlighet och en positiv inställning är egenskaper vi värderar högt. Vi efterfrågar någon som ser långsiktigt på uppdraget och kan arbeta minst fram till årsskiftet.
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att visa ditt intresse. Ange gärna i din ansökan hur många pass per vecka du är tillgänglig för samt när du kan börja.
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag, välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Hanholmsvägen 49b (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Christian Moraga Lidén linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
10003878