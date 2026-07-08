Extrajobb VVS-montör
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2026-07-08
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Extrajobb VVS-montör
Vi söker efter en noggrann, strukturerad, kvalitetsmedveten VVS-montör.
Något vi värdesätter högt är att du är lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar för ditt arbete.
Arbetsuppgifterna kan vara av varierande slag men framförallt gäller det att hjälpa våra kunder med olika typer av VVS-uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet hos vår personal.
Kunderna är oftast privatpersoner men kan också vara företag eller bostadsrättsföreningar.
Man arbetar självständig och har stora möjligheter att styra över sin egen tid.
Även pensionär är välkommen att ansöka. Du är ansvarsfull, flexibel och lösningsfokuserad. Du tycker om att göra nytta och vill känna att arbetet ger dig en guldkant på tillvaron.
Du blir anställd på timmar och förbinder dig inte till något utan arbetar på dina villkor. Du blir självklart försäkrad och vi följer kollektivavtal. Lön är personlig och kan skilja sig från olika uppdrag men följer alltid avtal.
Vi ser fram emot er ansökan.
Intervjuer kommer ske löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@smakrik.com Arbetsgivare Smakrik Online AB
(org.nr 556987-1295)
261 31 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smakrik AB Jobbnummer
9997450