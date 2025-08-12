Extrajobb student
Andara Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andara Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du studerande och söker ett extrajobb där du får värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som du bygger ditt CV? För kunds räkning söker vi studenter för olika kortare och längre uppdrag där du tex hjälper till på en mässa, stöttar under kundmöten, utför säljuppgifter eller gör diverse adminuppgifter.
Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb som passar dig som vill kombinera studier med praktiska arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan tex vara att:
Hjälpa till med dagliga administrativa uppgifter och dokumenthantering
Bidra till att hålla kontoret organiserat och trivsamt
Supportera kunder och kollegor via mail, telefon och chatt
Hantera bokningar, beställningar och leveranser
Delta på mässor, kundevent eller säljmöten
Vem söker vi?
Du studerar på universitet, högskola eller yrkeshögskola och har minst 1 år kvar av dina studier
Du har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Du är organiserad, självgående och gillar att ta ansvar
Du har ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt
Du trivs i sociala sammanhang och tycker om att samarbeta med andra
Du har god datorvana, stort teknikintresse och är villig att lära dig nya system
Mer om extrajobbet
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Deltid
Placering: Centrala Stockholm (bra kommunikationer)
Lön: Timlön enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning / extraarbete
Andara Group ansvarar för rekryteringsprocessen. Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt! Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
.
Vi ser fram emot din ansökan till vårt extrajobb för studenter - ta chansen att kombinera studier och arbetslivserfarenhet! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Linda Gadd linda.gadd@andaragroup.se 0720199209 Jobbnummer
9455558