Extrajobb som terminalarbetare!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-08-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %? Trivs du med ett fysiskt arbete där tempot är högt och ingen dag är den andra lik? Då kan det här vara extrajobbet för dig!
Vi söker nu drivna och arbetsvilliga terminalarbetare till vår bemanningspool i Norrköping. Du blir en viktig del av ett team som arbetar med containerlossning och godshantering i en snabb och händelserik terminalmiljö.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som terminalarbetare kommer du att arbeta med:
Lossning av containrar
Sortering och hantering av gods
Truckkörning i den dagliga verksamheten
Lastning och övriga terminalrelaterade arbetsuppgifter
Arbetet är fysiskt krävande och tempot är stundtals högt. Därför söker vi dig som gillar att hålla igång och trivs med ett aktivt arbete.
Du blir anställd som konsult och arbetar ute hos vår kund. Arbetspassen är främst förlagda på vardagar och passar dig som vill kombinera arbete med studier eller annan huvudsaklig sysselsättning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig somKvalifikationer
Studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Har giltigt truckkort
Har erfarenhet av truckkörning
Talar och förstår svenska
Har god fysisk förmåga och trivs med ett aktivt arbete
Meriterande
Erfarenhet av terminal- eller lagerarbete
B-körkort och tillgång till bil
Vem är du?
Vi söker dig som är energisk, ansvarstagande och gillar att arbeta i ett högt tempo. Du är punktlig, flexibel och samarbetar bra med andra, samtidigt som du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du är inte rädd för att ta i när det behövs och motiveras av att arbeta i en miljö där effektivitet, säkerhet och laganda står i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Västerbyholmsvägen 10 (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Altun linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
10023008