Extrajobb som servering- och eventpersonal
Carotte Staff AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carotte Staff AB i Göteborg
, Mölndal
, Tjörn
, Borås
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vi letar efter sociala, serviceinriktade och drivna personer som vill jobba extra inom event- och restaurangbranschen.
Hos Carotte Staff får du möjlighet att vara en del av allt från stora banketter och mässor till exklusiva företagsevent. Arbetet omfattar både dag-, kvälls- och helgpass.
Vi kombinerar högklassig service med arbetsdagar fyllda av energi, variation och glädje. Nu söker vi dig som älskar att möta människor, är lösningsorienterad och trivs när tempot är högt och dagarna aldrig ser likadana ut. Hos oss får du chansen att arbeta på några av Göteborgs mest välkända restauranger, hotell, event och festvåningar - och samtidigt utveckla dig själv inom serviceyrket.
Exempel på arbetsuppgifter:
Klassisk à la carte-servering med stort fokus på kvalitet och detaljer
Service vid event, mässor, catering och banketter
Bar, dryckesservering och enklare drinkar
Välkomna gäster, ta beställningar och skapa en minnesvärd upplevelse
Hur kan en arbetsdag se ut?
Hos oss är ingen dag den andra lik, och det är just det som gör jobbet så roligt! Ena dagen kan du stå på en exklusiv restaurang och servera en elegant trerätters, nästa dag är du kanske på plats på ett VIP-event eller en storslagen bankett. Oavsett uppdrag är din viktigaste uppgift att ge gästerna en serviceupplevelse i toppklass.
Arbetstiderna varierar beroende på event och kund, vilket gör att jobbet passar perfekt för dig som redan har en annan huvudsaklig sysselsättning men vill ha ett flexibelt och inspirerande extrajobb. Vi har inga krav på hur mycket du måste jobba, men vi ser gärna att du hoppar in lite mer regelbundet så att du blir en naturlig del av vårt team.
Vi letar efter någon som:
Vi söker dig med erfarenhet av servering som brinner för att ge förstklassig service. Du är social, lösningsorienterad och trivs i högt tempo utan att tumma på kvalitet. Med ansvarstagande, flexibilitet och ett naturligt leende arbetar du lika gärna självständigt som i team.
I din ansökan vill vi gärna höra varför just du passar för rollen - både utifrån din erfarenhet och din personlighet.
Om Carotte Academy
I Carotte Academy utbildar vi personal inom besöks- och servicenäringen genom en kostnadsfri utbildning i flera steg. I introduktionsutbildningen får du som ny i branschen de teoretiska och praktiska grundkunskaper som krävs för att kunna arbeta med service hos Carotte Staff. Alla som arbetar med oss behöver genomgå första steget i vår utbildning.
Om oss Carotte Staff är en del av Carotte Group och specialiserar sig på bemanning inom hotell, konferens, restaurang och event. Med över 40 års erfarenhet i branschen vet vi vad som krävs för att skapa magiska gästupplevelser, och vi är experter på att matcha rätt person med rätt uppdrag.
ÖVRIG INFORMATION
Start: Omgående, alternativt efter överenskommelse
Omfattning: Extra vid behov
Lön: Timlön
Placering: Göteborg
Sök tjänsten genom att klicka på "Jag vill ansöka!". Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar tveka inte på att mejla ansvarig rekryterare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392) Arbetsplats
Carotte Staff Kontakt
Tilda Årstrand tilda@carotte.se Jobbnummer
9496986