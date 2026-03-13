Extrajobb som rekryteringsassistent till Poolia Jönköping!
2026-03-13
Älskar du snabba puckar, tempo och att arbeta i en händelserik miljö? Fortsätt läs! Vi stärker nu upp Jönköpingskontoret med en Rekryteringsassistent på timmar ca 2 dagar i veckan på kontoret, som vill komplettera studierna med erfarenhet. Urval görs löpande. Tveka inte att skicka din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som rekryteringsassistent hos oss kliver du rakt in i kärnan av vår affär, där du blir en avgörande motor i att hitta och attrahera rätt kandidater. I rollen kommer du att vara ett stöd till Rekryteringskonsulten i en spännande, fartfylld och föränderlig vardag. Vi förväntar oss att du är en person som trivs med att lyfta luren och proaktivt jaga rätt kandidater, samtidigt som du hanterar administrativt ansvar med högt tempo.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar: Allt från att skriva annonser, CV-granskning, telefonintervjuer samt inbokning av intervjuer. Du växer in i rollen med målet att snabbt ta ett större helhetsansvar, vilket på sikt inkluderar att självständigt hålla intervjuer. Vi söker dig som gillar ett högt arbetstempo, som tar fullt ägandeskap över dina arbetsuppgifter och som förstår att din insats är direkt avgörande för att vi ska komma framåt i våra processer och leverera en trygg och bra kandidatupplevelse.
Vem är du?
Krav och meriter:
Studerande: Du är student i början av din utbildning (år 1 eller 2)
Kommunikativ förmåga: Du är bekväm med att hantera många samtal, är trygg i din kommunikation och van vid att kontakta personer per telefon.
Systemvana: Du har god datorvana och lär dig snabbt nya IT-system.
Erfarenhet (meriterande): Tidigare praktik eller sommarjobb inom rekrytering/bemanning är ett plus.Dina personliga egenskaper
Tävlingsinriktad & prestigelös: Du drivs av att vinna affärer och ställer upp där det behövs.
Handlingskraft: Du är en energifylld person som inte tvekar att ta initiativ. Du är bekväm med att aktivt söka upp nya kontakter och arbetar effektivt för att nå uppsatta mål.
Strukturerad: Du är noggrann och kan behålla fokus även under hektiska perioder med högt tempo.
Intresserad?
Ansvarig rekryteringskonsult är Halima Iman Barre. Vi tar gärna emot din ansökan redan idag, dock senast den 25/3 2026. Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
