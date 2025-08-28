Extrajobb som personlig assistent i Enköping? Se hit
2025-08-28
Söker du efter ett extrajobb att kombinera med dina studier eller annat arbete? Eller är du kanske pensionär som vill jobba extra lite då och då? I så fall har du hittat rätt. Vi söker nu efter en personlig assistent som vill börja som timvikarie till vår kund i Enköping.
Kunden är en man i 60 års åldern som är drabbad av en ryggskada. Kunden bor i centrala Enköping.
Om arbetet
Assistansbehovet gäller hjälp med allt praktiskt som förekommer i en människas liv. Det gäller bl.a. hygien, matbestyr och allmänna hushållsgöromål. Ditt jobb är att göra det som kunden själv skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning, utan att ta över de uppgifter som personen själv kan utföra.
Arbetstiderna kan vara följande:
Vardagar mellan kl. 8.30 och 14.30, kl.8:30-9:30 samt kl.18:00-19:00
Helgdagar mellan kl. 9.00-10:00 samt kl.18:00-19:00.
Eftersom arbetspassen ofta är en timme långa ser vi gärna att du som sökande bor i Enköping nära kunden.
Vem vi söker
Vi söker kvinnliga ansökande som gärna får ha erfarenhet som personlig assistent eller vårdbiträde.
Som person är du lugn, flexibel, serviceinriktad, lyhörd, positiv och inte är rädd för att ta ansvar. God svenska i tal och skrift är ett krav. Undersköterska är meriterande, alternativt utbildning i lyftteknik.
Låter detta intressant och passande för dig? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag.Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
IGS Assistans är ett privat företag med över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 200 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast.
Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.
Mejla din ansökan och märk den med "KS 1045". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 1045". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318)
745 61 ENKÖPING Jobbnummer
9481144