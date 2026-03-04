Extrajobb som Frontline Sales & Support
2026-03-04
Grundfos värdesätter proaktivitet och kundfokus. Vi söker dig som vill bli en del av deras engagerade team och spela en nyckelroll i att leverera förstklassig support till deras kunder, där varje interaktion bidrar till framgång.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som Frontline Sales & Support är du en nyckelperson som levererar högkvalitativ support till Grundfos kunder via SAP Contact Center och CRM-systemet C4C. Du kommer att hantera förfrågningar, lösa ärenden och säkerställa smidiga kundinteraktioner via telefon, e-post och chatt, vilket bidrar direkt till kundnöjdheten.
Tjänsten är förlagd på vardagar och Grundfos har ett behov av stöttning 2 dagar i veckan. Du tillsammans med närmsta chef kommer överens om vilka specifika dagar du jobbar. Uppdraget sträcker sig initialt fram till början av september men det kan finnas möjlighet att fortsätta jobba vid behov även under hösten. Kommer du in i arbetet väl under våren finns det även stor möjlighet till att jobba mer under sommaren.
Du kommer vara anställd som uppdragskonsult via oss på Academic Work.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en viktig roll i ett stöttande nordiskt team där du får möjlighet att utveckla din serviceförmåga och få användning för ditt tekniska intresse och bidra till en smidig kundupplevelse hos en ledande aktör. Läs gärna mer om Grundfos här! Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ge grundläggande produkt- och teknisk support, hantera orderrelaterade förfrågningar och uppgifter, samt proaktivt vägleda kunder i självbetjäningstjänster. Du kommer att vara central i att upprätthålla effektiva kundrelationer.
Ge grundläggande produkt- och teknisk support till kunder via telefon, chatt och e-post.
Hantera enklare orderrelaterade förfrågningar via telefon, chatt och e-post.
Följa upp kunders orderändringar och samverka med sälj, ekonomi och Supply Chain.
Marknadsföra och vägleda kunder i användningen av självbetjäningstjänster.
Ta fram och hantera enklare offerter via e-post.
Vi söker dig som
Studerar en relevant eftergymnasial teknisk utbildning med minst ett år kvar av utbildningen.
Har grundläggande IT-kunskaper och god vana att arbeta i MS Office.
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då båda språken kommer användas i tjänsten.
Kan arbeta 2 dagar i veckan - endast vardagar.
Tydlig och professionell kommunikationsförmåga (skriftligt och muntligt).
Det är meriterande om du har
Grundläggande förståelse för affärsverksamhet och branschens konkurrenter.
Erfarenhet av ERP- och CRM-system.
Teknisk förståelse och erfarenhet inom VVS/HVAC.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Öppensinnad
Social
Ansvarstagande
Stor vikt kommer att läggas vid personliga lämplighet. Du behöver inte vara fullärd eller ha stenkoll på produkterna, men du kommer långt med nyfikenhet och en vilja av att lära.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
