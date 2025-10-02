Extrajobb som budbilsförare i Malmö
2025-10-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Malmö
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Gillar du att köra bil, lyssna på musik eller poddar och samtidigt tjäna extra pengar? Då har vi det perfekta jobbet för dig - vi söker budbilsförare för extrajobb i Malmö!
Vad går jobbet ut på?
Du hämtar och lämnar paket runt om i stan, ser till att allt kommer fram i tid och sprider lite vardagsglädje på vägen genom att leverera förstklassig service till kunderna.
Vår kund har leveranser under de flesta tiderna på dygnet, så du väljer själv när och hur mycket du vill jobba.
Vi tror att du:
Har B-körkort och gillar att köra bil
Är punktlig, pålitlig och positiv
Gillar att möta människor och är självgående
Vill ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av plugg, jobb eller annat
Om jobbet:
Plats: Malmö
Omfattning: Extra/deltid - flexibla tider
Start: Omgående, med hänsyn till din tillgänglighet
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi går igenom ansökningarna löpande och rollen kan stängas innan sista ansökningsdatum!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
