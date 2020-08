Extrajobb som bartender på Överste Mörner - Överste M's Restaurang AB - Servitörsjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Överste M's Restaurang AB

Överste M's Restaurang AB / Servitörsjobb / Linköping2020-08-24Överste Mörner Pub & Grill är en framåtsträvande restaurang i centrala Linköping belägen precis vid stadens hjärta; Stora Torget. På sommaren frodas torget och Överste Mörners uteservering fylls med gäster som kommit för att njuta av mat och dryck med goda vänner. Det är mycket liv och rörelse, så du som föredrar ett aktivt arbete med mycket att göra skulle förhoppningsvis finna arbetsglädje här. Inne i restaurangen möts du av en inbjudande miljö i äkta engelsk pub-anda med härlig musik i bakgrunden. Vi erbjuder en bred och variationsrik meny och har ett stort sortiment av dryck, med fokus på god öl i alla dess former.. Vi anställer löpande och ser gärna att du har möjlighet att hoppa in med kort varsel.Som Extraarbetare förväntas jobba i första hand på helgerna. Som Bartender på Överste Mörner är det viktigt att du är socialt intelligent och har ett brinnande intresse för olika sorters drycker. Det krävs att du kan hålla dig fokuserad och lugn under stressiga stunder, samtidigt som du har fokus på att ge gästerna bästa möjliga service. En positiv inställning och nära till ett leende i alla lägen är egenskaper både vi och våra gäster värderar högt. Vi vill se att du utför dina arbetsuppgifter med glädje och yrkesstolthet.2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-09-30Överste M's Restaurang ABSTORA TORGET 858219 LINKÖPING5331641