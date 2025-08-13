Extrajobb som B-chaufför
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Skellefteå Visa alla fordonsförarjobb i Skellefteå
2025-08-13
Vill du dryga ut studentkassan med ett fartfyllt extrajobb? Vi söker B-chaufförer till ett av Sveriges största företag inom logistik och distribution!
Som B-chaufför kommer dina arbetsdagar i huvudsak bestå av distribution. Du utgår från arbetsplatsens terminal och befinner dig därefter ute på vägarna där du levererar brev och paket enligt planerad rutt.
Arbetspassen är fördelade under både vardagar och helger och vi söker personer som vill arbeta allt från tidiga mornar, för- och eftermiddagar och främst kvällar. På grund av att arbetstiderna är varierande är det viktigt att du har i åtanke att kollektivtrafiken inte tar dig till arbetsplatsen alla tider, och att du själv har möjlighet att ta dig.
Krav för att vara aktuell för tjänsten är att du studerar alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
DETTA SÖKER VI
Som person är du ambitiös, noggrann och effektiv. Du är flexibel och lösningsorienterad där du trivs med att arbeta i ett högt tempo och att samarbeta med andra. Du brinner för den dagliga kundkontakten där du representerar bolaget med ett leende på läpparna, sprider glädje till både kunder och kollegor och drivs av att ge det där lilla extra.
B-körkort
Goda språkkunskaper i svenska
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras och arbetet kräver att du är anmärkningsfri.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lydia Kvist.
Varmt välkommen in med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lydia Kvist umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9456683