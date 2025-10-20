Extrajobb rivningstekniker till Polygon
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du social, inte rädd för att ta i och gillar att ha varierande arbetsuppgifter varje dag? Vi söker nu personer som vill arbeta som rivningstekniker till Polygon i Göteborg.
Som rivningstekniker på Polygon får du arbeta med sanering och rivning vid exempelvis brand- och fuktskador. Arbetsdagen är både fysiskt aktiv och varierad, vilket passar dig som uppskattar omväxling och praktiska uppgifter. Varje uppdrag är unikt, vilket gör att ingen dag är den andra lik.
I din roll ansvarar du för att rengöra och återställa byggnader efter fukt-, brand- och mögelskador. Du kommer att arbeta med modern utrustning och olika tekniker beroende på uppdragets behov. Rollen innebär nära samarbete med kollegor, och du blir en viktig del i att säkerställa att arbetet utförs noggrant och professionellt.
Arbetspassen är främst förlagda 07:00-16:00 måndag-fredag. Arbete på helg kan eventuellt förekomma. Du är anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos Polygon.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell i tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, så som studier eller annat arbete. Vi söker dig som är praktiskt lagd, initiativrik och inte rädd för fysiskt arbete. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av branschen utan det viktigaste är att du är nyfiken och öppensinnad.
Vi söker dig som:
• Trivs i ett varierande och fysiskt arbete
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Är tillgänglig för att arbeta 2-3 dagar i veckan
• Har B-körkort
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Alex goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9565817