Extrajobb på lager i Eskilstuna
Insitepart AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2026-07-13
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Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi söker nu dig som studerar på 100% eller har annan sysselsättning på 50% som är engagerad, ansvarstagande och vill arbeta extra.
Vill du ha ett extrajobb där det händer saker hela tiden och där arbetsdagen går snabbt? Vi söker nu fler engagerade lagermedarbetare till våra kunder i Eskilstuna.
Som lagermedarbetare blir du en viktig del av verksamheten och arbetar med varierande uppgifter inom lager och logistik. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av orderplock, packning, sortering av gods, in- och utleveranser samt truckkörning.
Det här är ett perfekt jobb för dig som studerar, arbetar deltid eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill komplettera med ett flexibelt extrajobb. Du trivs med ett aktivt arbete, gillar att samarbeta med andra och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt. Publiceringsdatum2026-07-13Anställningsvillkor
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier, deltidsarbete eller eget företag)
Kan arbeta 2–3 dagar i veckan
Är flexibel och har möjlighet att hoppa in med kort varsel
Är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning
Trivs med fysiskt arbete i ett högt tempo
Start: i Augusti
Meriterande
Truckkort A och/eller B
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av truckkörning
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8052684-2099187". Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
Smedjegatan 34 (visa karta
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632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
10001550