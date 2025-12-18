Extrajobb inom industrin väntar!
Nr.1 Personalpartner AB / Montörsjobb / Ulricehamn Visa alla montörsjobb i Ulricehamn
2025-12-18
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker Produktionspersonal som vill jobba extra hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Ulricehamn.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i team och arbetsuppgifterna kan variera. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att hänga upp och hänga av metalldetaljer på en produktionslina, men även enklare montering, packning och avsyning förekommer. Eftersom arbetet stundtals kan vara tungt är det en fördel om du inte har något emot fysiskt arbete.
Du behöver vara flexibel och kunna rycka in och börja arbeta med kort varsel när behov uppstår.
Ett krav är att du kan jobba skift, eftersom arbetstiderna är förlagda till både dag, kväll och natt. Behoven gäller endast vardagar då helgarbete ej förekommer på arbetsplatsen. Du som söker måste vara studerande eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Bakgrund och personliga egenskaper
Det är önskvärt om du har gått en praktisk utbildning eller har arbetat inom industrin sedan tidigare, men det är inte ett krav. Huvudsaken är att du har motivationen och viljan att lära dig. Körkort och tillgång till bil är ett krav om du inte bor i Ulricehamn, eftersom kollektivtrafiken inte stämmer överens med arbetstiderna.
Du som söker är noggrann och kan hålla ett högt tempo när du arbetar. Du har hög arbetsmoral och är positivt inställd till arbete. Vidare gillar du att jobba i team och bidrar med god stämning till arbetsplatsen.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1139". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Eric Lundgren eric@firstpersonal.se Jobbnummer
9651209