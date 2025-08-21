Extrajobb i Kungsbackas krogliv
Cherry Spelglädje AB / Kassapersonalsjobb / Kungsbacka Visa alla kassapersonalsjobb i Kungsbacka
2025-08-21
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cherry Spelglädje AB i Kungsbacka
, Göteborg
, Öckerö
, Kungälv
, Varberg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara en del av utelivet i stan och arbeta i en rolig och positiv miljö. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta direkt mot gästerna för att skapa en trevlig stämning.
Vill du ha ett socialt utvecklande extrajobb där ingen kväll är den andra lik? Då har vi jobbet för dig.
Cherry Spelglädje söker blivande dealers i Kungsbacka. Vi erbjuder casino på barer, nattklubbar och restauranger.
Att arbeta som dealer är ett väldigt spännande jobb som lämpar sig bra för dig som studerar, behöver ett arbete till eller helt enkelt vill ha väldigt roligt på jobbet.
Ett arbete hos oss är flexibelt då Cherry Spelglädje bedriver casino runt om i hela Sverige från Kiruna till Ystad. Så du kan med fördel ta med dig jobbet om du flyttar till annan ort.
Vi erbjuder minst fyra helgkvällar i månaden vilket motsvarar ca 20 timmar. Möjlighet att arbeta mer helger utöver detta finns.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, då vi lägger större vikt vid dina personliga egenskaper.
Cherry är anslutna till Visita och arbetar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder lön enligt gällande avtal. Ingångslön från 155,58 kr per timme, beroende på tidigare erfarenhet från yrket. Utöver grundlönen tillkommer ersättning för OB, provision samt semesterersättning. Lönen är även pensionsgrundande.
Känner du att detta är ett arbete som passar dig lämna du enkelt din ansökan på www.cherry.se/jobba/
Om du har frågor kan du vända dig till Julia Svensson på 072-179 88 02 eller julia.svensson@cherry.se
som är ansvarig i Kungsbacka.
Kolla gärna in vår Instagram @cherryspelgladje
Cherry Spelglädje AB har sedan 1963 - genom seriositet, ansvar och engagemang - levererat spelglädje på restauranger, lounger, barer, hotell och nattklubbar över hela Sverige, från Ystad i Söder till Kiruna i Norr och är uppdelat på tre regioner med kontor i Göteborg och Stockholm. Cherry Spelglädje AB ingår i Cherry With Friends koncernen.
Spelglädje AB är den största operatören i landet av Landbaserat Kommersiellt spel och innehar över 80 procent av marknaden. Genom tillväxt av egen kraft i kombination med strategiska förvärv har Cherry Spelglädje idag en mycket god geografisk täckning. Vidare är landet uppdelat i ett 40-tal distrikt och Cherry Spelglädje har 600 anställda, dom flesta tillsvidareanställda på deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806), http://www.cherryspelgladje.se
434 30 KUNGSBACKA Kontakt
Chefscroupier
Julia Svensson julia.svensson@cherry.se 0721798802 Jobbnummer
9470261