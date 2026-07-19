Säljande mötesbokare sökes till Marketplace.se
Marketplace Sverige AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2026-07-19
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, Upplands-Bro
, Danderyd
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marketplace Sverige AB i Järfälla
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eller i hela Sverige
Är du en person som gillar att skapa kontakt, bygga relationer och motiveras av resultat? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Marketplace Sverige AB växer och söker nu fler mötesbokare som vill vara med och hjälpa företag över hela Sverige att utvecklas.Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Kontakta företag via telefon
Presentera våra tjänster på ett professionellt sätt
Identifiera kundernas behov
Boka kvalitativa möten åt våra företagssäljare
Dokumentera arbetet i vårt CRM-system
Vi tror att du
Är social och har lätt för att skapa förtroende
Har ett stort eget driv
Är uthållig och ser möjligheter istället för hinder
Tycker om att arbeta mot uppsatta mål
Talar och skriver svenska obehindrat
Erfarenhet av mötesbokning eller B2B-försäljning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En attraktiv provisionsmodell
Introduktion och löpande stöd
Möjlighet att växa tillsammans med företaget
Ett engagerat team med höga ambitioner
Chansen att arbeta med moderna digitala tjänster som efterfrågas av företag i hela Sverige
Om Marketplace Sverige AB
Marketplace Sverige AB är ett växande företag som erbjuder tjänster inom digital marknadsföring, SEO, Google Ads, AI-lösningar, företagsprofiler, webbproduktion, annonsering och affärsutveckling.Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
10006063