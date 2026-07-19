Företagssäljare sökes till Marketplace Sverige AB
Marketplace Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Järfälla Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Järfälla
2026-07-19
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Är du driven, social och motiveras av att skapa affärer? Marketplace Sverige AB söker nu fler företagssäljare som vill vara med och utveckla ett växande svenskt digitalt bolag.
Du får möjlighet att sälja flera olika tjänster till svenska företag och påverka din egen inkomst genom en attraktiv provisionsmodell utan lönetak.
Om rollen
Som företagssäljare kontaktar du nya och befintliga företagskunder, identifierar deras behov och presenterar lösningar som hjälper dem att synas bättre, nå fler kunder och utveckla sin verksamhet.
Du ansvarar för hela försäljningsprocessen – från första kontakt och behovsanalys till offert, uppföljning och avslut.
Tjänster du kommer att sälja
Hemsidor och e-handel
Sökmotoroptimering, SEO
Google Ads och digital annonsering
Företagsprofiler på Marketplace.se
Bannerannonsering
Sponsrade artiklar och PR
Leadgenerering och offertförmedling
AI-lösningar och automatisering
Rekryterings- och bemanningstjänster
Vi söker dig som
Är driven, självgående och resultatinriktad
Har lätt för att skapa kontakt och bygga förtroende
Trivs med telefon, mejl och digitala möten som arbetsverktyg
Är bekväm med att kontakta nya företagskunder
Talar och skriver svenska obehindrat
Vill utvecklas inom B2B-försäljning
Erfarenhet av försäljning, mötesbokning, marknadsföring eller digitala tjänster är meriterande, men din inställning och vilja att lyckas är viktigast.
Vi erbjuder
Attraktiv provision utan lönetak
Möjlighet till återkommande provision på vissa tjänster
Ett brett tjänsteutbud som passar företag i många olika branscher
Introduktion, säljmaterial och stöd
Tillgång till CRM och relevanta arbetsverktyg
Möjlighet att utvecklas till Key Account Manager eller teamledare
En viktig roll i ett bolag under stark utveckling
Ersättning
Tjänsten är 100 procent provisionsbaserad och innebär ingen fast lön. Din ersättning baseras på de affärer du skapar. För rätt person finns mycket goda förtjänstmöjligheter och ingen övre gräns för provisionen.
Om Marketplace Sverige AB
Marketplace Sverige AB driver Marketplace.se och utvecklar digitala tjänster som hjälper svenska företag att synas, hitta kunder och skapa fler affärer.
Vi bygger ett ekosystem inom annonsering, företagsprofiler, digital marknadsföring, offertförmedling, rekrytering, bemanning och företagsutveckling.Publiceringsdatum2026-07-19Så ansöker du
Skicka in din ansökan med en kort presentation av dig själv och eventuell erfarenhet av försäljning.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
10006066