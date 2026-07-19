Lokalvård/städare i Sollentuna
Nordisk Kompetens AB / Städarjobb / Sollentuna Visa alla städarjobb i Sollentuna
2026-07-19
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Sollentuna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-19Om tjänsten
Nordisk Kompetens AB söker nu lokalvårdare till en av våra samarbetspartners i Sollentuna. Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och har ett öga för ordning och kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Städning av kontor, verksamhetslokaler och gemensamma utrymmen.
Dammsugning, moppning och rengöring av golv.
Städning av kök, toaletter och övriga hygienutrymmen.
Påfyllning av förbrukningsmaterial.
Säkerställa att lokalerna håller en hög standard av renlighet.Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav.
Du är noggrann, ansvarstagande och har god servicekänsla.
Du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Grundläggande kunskaper i svenska är meriterande.
B-körkort är meriterande.
Meriterande
Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen är du välkommen att ange detta i din ansökan, då det kan vara meriterande beroende på tjänstens förutsättningar.
Anställningsform
Heltid, deltid eller behovsanställning enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till:haidar@nordiskkompetens.se
Märk ansökan: Lokalvårdare
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Nordisk Kompetens AB Sollentuna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8090745-2106540". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk kompetens AB
(org.nr 556987-0750), https://jobb.nordiskkompetens.se
Sjöängsvägen 17 (visa karta
)
192 72 NORRVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordisk Kompetens Jobbnummer
10006069