Medarbetare till Milton Sverige AB
Milton Sverige AB / Servicepersonaljobb / Helsingborg Visa alla servicepersonaljobb i Helsingborg
2026-07-19
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Företaget
Milton Sverige AB är ett företag som arbetar inom service och försäljning av olika typer av värmeprodukter. Vi har kontor i Helsingborg och Malmö. Vi utför service, installation och agerar även som teknisk konsult vid större värmeinstallationer. Vår serviceavdelning erbjuder alla former av tekniskt stöd på våra produkter, service på plats ute hos kund och försäljning.
Du
Vi söker dig som har körkort och gillar att meka, hugga i och inte rädd för att smutsa ned dig. Vi efterfrågar ingen speciell utbildning, du blir upplärd av en erfaren kollega men det är av yttersta vikt att du är tekniskt intresserad! Vi vill att du är noggrann och ansvarsfull med en god förmåga att kommunicera med andra manniskor. Som person ar du social, öppen, lyhörd, lätt för att lära och har ett tillmötesgående sätt gentemot kunder, leverantörer och medarbetare. Ett intresse för service och merförsäljning är en förutsättning för att du ska lyckas i arbetet hos oss.
Jobbet i stora drag
Servicen utförs ute hos kund och ibland får vi resa en bit för ett arbete. Då arbetet även innebär merförsäljning av våra tjänster och varor ser vi gärna att du är serviceinriktad, alltid arbetar med kunden i fokus, innehar förmågan att arbeta självständigt och lösningsfokuserat.
Service och merförsäljning ute hos kund står för den största delen av tjänsten, men då vi är ett litet företag hjälps vi alla åt där det behövs utan gnäll, vi jobbar som ett team!
Tjänsten kommer att påbörjas med en 6 månaders upplärningsperiod där du kommer att arbeta parallellt tillsammans med en av våra erfarna tekniker. Under upplärningsperioden utgår du från kontoret i Helsingborg, därefter finns det möjlighet att utgå från kontoret i Malmö.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: milton.annsofie@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Milton Sverige AB
(org.nr 556567-7621), https://milton.se/
Lastgatan 13 (visa karta
)
254 64 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Milton Sverige AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Ann-Sofie Hansen milton.annsofie@hotmail.com 0739489696 Jobbnummer
10006064