Software Developer In Test (sdet)
Lynqa AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-19
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Om bolaget
Vårt kundföretag är ett växande svenskt techbolag som bygger högpresterande, molnbaserade system för spel- och bettingindustrin. Från kontoret i centrala Stockholm utvecklas transaktionsintensiva realtidsplattformar som måste leverera dygnet runt. Teamet består av cirka 50 personer fördelade mellan Stockholm och Malta, med låg byråkrati och hög teknisk höjd.
Om rollen
Vi söker en backendtestare som är utvecklare i grunden. Du blir teamets tekniska kvalitetsnav: du bygger testverktyg och automation i Java, testar API:er och integrationsflöden, och gräver i produktionsloggar och databaser när något behöver förklaras. Rollen har även inslag av release management och lättare devops.
Det här är inte en renodlad automationsroll. Vi söker dig som trivs med att växla mellan att bygga verktyg och att testa hands-on, och som inte är rädd för att ta tag i saker.
Vad du kommer göra
Testa API:er och integrationsflöden i en event-driven mikrotjänstmiljö
Bygga och vidareutveckla testramverk och verktyg i Java
Felsöka i produktionsloggar och databaser
Bidra i releasearbetet och CI/CD-flödet
Arbeta tätt med utvecklare, devops och produkt i ett litet team med högt tempo
Vem vi söker
Must-haves:
Minst 5 års professionell erfarenhet, med bakgrund som backendutvecklare
Hands-on Java, du kan bygga egna testverktyg och ramverk
Erfarenhet av API- och integrationstestning
Vana att felsöka via loggar och databaser
Flytande svenska och engelska
EU-medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd
Personlighet: driv, ägarskap och nyfikenhet
Meriterande:
Kafka eller annan event-driven arkitektur
Release management och CI/CD (t.ex. Bitbucket, Bamboo)
AWS och Linux-baserade miljöer
Erfarenhet från spel-/bettingbranschen eller andra transaktionsintensiva system
Praktisk info
Plats: Centrala Stockholm
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Start: 1 oktober eller enligt överenskommelse
Intervjuer hålls från början av augusti
Rekryteringsprocess
Första samtal med Lynqa
Intervju med teamet
Fördjupad teknisk intervju
Referenstagning
Erbjudande
Detta är en direktrekrytering. Lynqa ansvarar för rekryteringsprocessen. Kundens namn delas i ett senare skede av processen.
Om Lynqa
Lynqa är din karriärpartner inom tech. Vi arbetar med utvalda produktbolag och techteam i framkant. Hos oss får du snabb återkoppling, en personlig kontakt och tillgång till möjligheter innan de annonseras.
Nyfiken? Hör av dig till mischell@lynqa.se
Lynqa – We Lynq People Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024487-2106544". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lynqa AB
(org.nr 559163-2780), https://jobs.lynqa.se
Parkvägen 2 (visa karta
)
169 41 SOLNA Arbetsplats
Lynqa Jobbnummer
10006072