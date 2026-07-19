Software Developer In Test (sdet)

Lynqa AB / Datajobb / Stockholm
2026-07-19


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lynqa AB i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Mölndal, Lund eller i hela Sverige

Om bolaget
Vårt kundföretag är ett växande svenskt techbolag som bygger högpresterande, molnbaserade system för spel- och bettingindustrin. Från kontoret i centrala Stockholm utvecklas transaktionsintensiva realtidsplattformar som måste leverera dygnet runt. Teamet består av cirka 50 personer fördelade mellan Stockholm och Malta, med låg byråkrati och hög teknisk höjd.
Om rollen
Vi söker en backendtestare som är utvecklare i grunden. Du blir teamets tekniska kvalitetsnav: du bygger testverktyg och automation i Java, testar API:er och integrationsflöden, och gräver i produktionsloggar och databaser när något behöver förklaras. Rollen har även inslag av release management och lättare devops.
Det här är inte en renodlad automationsroll. Vi söker dig som trivs med att växla mellan att bygga verktyg och att testa hands-on, och som inte är rädd för att ta tag i saker.
Vad du kommer göra

Testa API:er och integrationsflöden i en event-driven mikrotjänstmiljö

Bygga och vidareutveckla testramverk och verktyg i Java

Felsöka i produktionsloggar och databaser

Bidra i releasearbetet och CI/CD-flödet

Arbeta tätt med utvecklare, devops och produkt i ett litet team med högt tempo

Vem vi söker
Must-haves:

Minst 5 års professionell erfarenhet, med bakgrund som backendutvecklare

Hands-on Java, du kan bygga egna testverktyg och ramverk

Erfarenhet av API- och integrationstestning

Vana att felsöka via loggar och databaser

Flytande svenska och engelska

EU-medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd

Personlighet: driv, ägarskap och nyfikenhet

Meriterande:

Kafka eller annan event-driven arkitektur

Release management och CI/CD (t.ex. Bitbucket, Bamboo)

AWS och Linux-baserade miljöer

Erfarenhet från spel-/bettingbranschen eller andra transaktionsintensiva system

Praktisk info

Plats: Centrala Stockholm

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Start: 1 oktober eller enligt överenskommelse

Intervjuer hålls från början av augusti

Rekryteringsprocess

Första samtal med Lynqa

Intervju med teamet

Fördjupad teknisk intervju

Referenstagning

Erbjudande

Detta är en direktrekrytering. Lynqa ansvarar för rekryteringsprocessen. Kundens namn delas i ett senare skede av processen.
Om Lynqa
Lynqa är din karriärpartner inom tech. Vi arbetar med utvalda produktbolag och techteam i framkant. Hos oss får du snabb återkoppling, en personlig kontakt och tillgång till möjligheter innan de annonseras.
Nyfiken? Hör av dig till mischell@lynqa.se
Lynqa – We Lynq People

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024487-2106544".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lynqa AB (org.nr 559163-2780), https://jobs.lynqa.se
Parkvägen 2 (visa karta)
169 41  SOLNA

Arbetsplats
Lynqa

Jobbnummer
10006072

Prenumerera på jobb från Lynqa AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lynqa AB: