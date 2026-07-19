Bli mötesbokare hos Marketplace.se

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Marketplace Sverige AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2026-07-19
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Vill du arbeta med försäljning och vara med och skapa nya affärsmöjligheter? Nu söker Marketplace Sverige AB fler engagerade mötesbokare som vill bli en del av vårt växande team.
Om rollen
Som mötesbokare kontaktar du företag och bokar in möten åt våra företagssäljare. Du är företagets första kontakt med potentiella kunder och spelar en viktig roll i att skapa nya affärer.
Du arbetar med tjänster inom digital marknadsföring och företagsutveckling som hjälper företag att växa.
Vi erbjuder
Attraktiv provisionsmodell utan lönetak
Introduktion och utbildning
Stöd från erfarna kollegor
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Ett växande företag med höga ambitioner
Vi söker dig som
Är positiv och utåtriktad
Trivs med att prata med människor
Är målmedveten och gillar att nå resultat
Tar ansvar och arbetar strukturerat
Har god svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av mötesbokning eller försäljning är ett plus, men inget krav.
Om Marketplace Sverige AB
Marketplace Sverige AB hjälper företag att växa genom tjänster inom bland annat SEO, Google Ads, hemsidor, AI-lösningar, företagsprofiler, bannerannonsering, PR och digital marknadsföring.
Ersättning
Tjänsten är provisionsbaserad med mycket goda förtjänstmöjligheter för dig som är engagerad och vill lyckas.
Ansök idag
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna fler drivna mötesbokare till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
10006062