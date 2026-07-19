Kommunikatör Till Företagsinkubatorn Lead
Skill Kompetenspartner AB / Marknadsföringsjobb / Linköping Visa alla marknadsföringsjobb i Linköping
2026-07-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Dina arbetsuppgifter I den här rollen ansvarar du för kommunikationen för LEAD, LiU Invest samt stöttar LEAD-bolagens PR-relaterade arbete för att främja och synliggöra LEAD. Utifrån vår marknadsstrategi kommer du planera, producera, genomföra och utvärdera kommunikations- och marknadsaktiviteter, med fokus på att skapa relevant och engagerande innehåll för olika kanaler, inklusive grafik, digitala medier, film och ljud. Du ansvarar för den dagliga omvärldsbevakningen, relaterad till kommunikation och marknadsföring och kan utifrån det, proaktivt skapa nyhetsvärde som ligger i linje med företagets strategi.
Om du hade varit här redan nästa vecka hade du kanske:
Haft ett avstämningsmöte med kommunikationsteamet om de kommande veckornas aktiviteter
Intervjuat en person från ett bolag som deltagit i vårt affärsutvecklingsprogram BootUp för att skriva en artikel och samtidigt en kort film
Redigerat och publicerat vårt senaste poddavsnitt, och planerat upp de kommande avsnitten.
Schemalagt inlägg och annonser till våra sociala medier
Uppdaterat vår sajt med information till ett kommande event
Brainstormat med några kollegor om hur vi på bästa sätt lockar fler forskare vid LiU till att ansöka till Sommarmatchen, där deras affärsidéer marknadsverifieras av drivna studenter.
Koordinerat och feedbackat ett pressutskick om en investering LiU Invest har gjort i ett av de tidiga LEAD bolagen.
Vår kommunikationsavdelning består idag av två personer: en Community Manager och Office Manager som arbetar med kommunikationen till bolagen och våra alumner. Teamet ska nu förstärkas med en kommunikatör som kommer att ha fokus på extern kommunikation och marknadsaktiviteter för att stärka LEADs varumärke och kännedom. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss nedan.
Din profil Vi söker dig som har flera års erfarenhet som kommunikatör och samt en relevant eftergymnasial utbildning. Som person tar du naturligt ägarskap för dina arbetsuppgifter, du har ett strukturerat arbetssätt och tar därigenom saker i mål - Detta gör också att du hanterar vår agila tillvaro med ett naturligt lugn. Du får energi av att träffa nya människor och du har en naturlig nyfikenhet på innovation och utveckling.
Du behärskar produktion av grafiskt material och video i Adobesviten eller motsvarande och du har erfarenhet av att jobba i CMS system.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift, är ett krav och du är en god skribent.
Om LEAD är en företagsinkubator som accelererar utvecklingen av tech-startups genom att förse innovatörer och entreprenörer med riktade resurser, insatser och tjänster för att de ska nå snabbare och säkrare tillväxt. Genom en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning, samt ett väl etablerat nätverk till kapital, affärskontakter och spetskompetens har LEAD visat på stor effekt.
LEAD arbetar med ungefär 45 bolag som sysselsätter omkring 80-100 personer sittande på inkubatorn i Linköping och Norrköping och ett nätverk av ett 70 tal alumnibolag som tillsammans omsätter närmare 2,9 miljard kr.
LEAD erbjuder en omväxlande och spännande miljö där du har möjlighet att få testa nya saker och omges av drivna människor.
Hur är det att arbeta på LEAD? Vi har naturligtvis projektplaner, veckomöten, deadlines och medarbetarsamtal, allt som en modern arbetsplats erbjuder. Men två saker gör jobbet hos oss speciellt:
Du får en inblick i framtiden. På LEAD rör vi oss bland innovatörer, entreprenörer, forskare och experter inom olika områden. Här blir man dagligen imponerad av den tekniska utvecklingen. Våra lokaler i Linköping och Norrköping Science Parks är öppna och moderna, och vår kaffemaskin är en samlingspunkt för inspirerande möten.
Du kommer att ha engagerade och drivna kollegor. Vi brinner för att hjälpa bolagen att nå sina mål och visioner. Vårt fokus är på att kommersialisera ny teknik och forskning, och det kräver både passion och ödmjukhet.
Innovation är kärnan i allt vi gör! Vi möjliggör att ny teknik blir framgångsrika företag och når marknaden. Vi testar, utvärderar och anpassar kontinuerligt våra metoder för att skapa värde. Lean startup-metodiken och ständiga förbättringar genomsyrar vårt arbete.
På LEAD har du stor frihet att planera dina arbetsuppgifter, vilket också innebär ansvar. Det ställer krav, men erbjuder också möjligheten till personlig och yrkesmässig utveckling. Här får du chansen att våga testa nytt och bidra till framtidens innovationer.
Ansökningsförfarande Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lena Johansson 013-473 20 63 alt. lena.johansson@skill.se
Vi vill ha din ansökan senast 9/8, urval påbörjas vecka 32 så vänta inte med din ansökan!
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7976596-2106533". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
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582 54 LINKÖPING Jobbnummer
10006065