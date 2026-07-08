Extrajobb Hemstäd/lokalvård
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2026-07-08
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Extrajobb Hemstädning/lokalvård
Arbetsuppgifterna kan vara av varierande slag men framförallt gäller det att hjälpa våra kunder med återkommande hemstädning.
Våra kunder är både äldre personer men även barnfamiljer som behöver lite avlastning i hemmet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet hos vår personal eftersom man utför arbetet i någons hem och att vi i många fall blir en social kontakt för kunden.
Ingen tidigare erfarenhet krävs men det är önskvärt att du som arbetar med hjälp i hemmet är noggrann, lyhörd och positiv.
Man arbetar självständig och har stora möjligheter att styra över sin egen tid. Vi schemalägger så att man har sina egna återkommande kunder vilket ger trygghet för både kunden och personal.
För att jobba hos oss får du gärna vara ålders- eller avtalspensionär. Du är ansvarsfull, flexibel och lösningsfokuserad. Du tycker om att göra nytta och vill känna att arbetet ger dig en guldkant på tillvaron.
Du blir anställd på timmar och förbinder dig inte till något utan arbetar på dina villkor. Du blir självklart försäkrad och vi följer kollektivavtal. Lön är personlig och kan skilja sig från olika uppdrag men följer alltid avtal.
Vi ser fram emot er ansökan.
Intervjuer kommer ske löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@smakrik.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smakrik Online AB
(org.nr 556987-1295)
261 31 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smakrik AB Jobbnummer
9997446