Fysioterapeuter till uppdrag i Jönköpings län

Bemannia AB (Publ.) / Sjukgymnastjobb / Nässjö
2026-07-30


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Är du utbildad fysioterapeut med minst två års erfarenhet av Hälso- och sjukvårdsarbete? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget Vi söker två fysioterapeuter till vår kund i Jönköpings län för konsultuppdrag som startar i 1 september och pågår tills 31 december 2026. Tjänstgöringsgraden är 100% och du arbetar under kontorstider måndag till fredag.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta på hälso- och sjukvården i en kommun i Jönköpings län. Du kommer självständigt bedriva rehabiliterande och habiliterande insatser inom kommunal hälso- och sjukvård. Uppdraget omfattar patienter i ordinärt boende, särskilt boende, korttidsverksamhet samt andra kommunala verksamheter enligt behov.
Vidare kommer du att:

Bedöma, utreda och behandla patienter utifrån fysioterapeutisk kompetens.

Upprätta, genomföra och följa upp rehabiliteringsplaner.

Förskriva, prova ut och följa upp hjälpmedel enligt gällande regelverk och lokala rutiner.

Genomföra funktions- och aktivitetsbedömningar samt fallriskbedömningar.

Handleda, instruera och utbilda patienter, närstående samt omvårdnadspersonal i rehabiliterande
arbetssätt.

Förebyggande insatser exempelvis fallprevention.

Utbilda personal i förflyttningsteknik och användandet av hjälpmedel.

Delta i vårdplaneringar och samverka med övriga professioner inom kommun, region och
andra vårdgivare.

Dokumentera i kommunens verksamhetssystem enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och
rutiner.

Bidra till ett personcentrerat arbetssätt med fokus på patientens delaktighet, självständighet
och livskvalitet.

Medverka i verksamhetens kvalitets-och utvecklingsarbete.

Publiceringsdatum
2026-07-30

Kvalifikationer
Fysioterapeutexamen som kan intygas via examensbevis och legitimering.

Minst två års erfarenhet av Hälso- och sjukvårdsarbete, meriterande inom kommunal
verksamhet.

God förmåga att arbeta självständigt och fatta egna kliniska beslut.

Vana vid att arbeta i datorbaserade verksamhetsstöd, gärna Combine och Cosmic

God samarbetsförmåga och vana att arbeta i multiprofessionella team.

Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

B-körkort och erfarenhet av bilkörning i olika väderlek

Goda referenser från tidigare uppdragsgivare/arbetsgivare inom det kompetensområde som
uthyrningen avser. Beställaren ska i samband med avrop ta del av dessa referenser.
Meriterande

Erfarenhet av Hälso- och sjukvårdsarbete inom kommunal
verksamhet. Vad vi erbjuder dig

Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-08-10.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, John Öhlund, john.ohlund@bemannia.se.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0707287900.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8146675-2122931".

Arbetsgivare
Bemannia Ab (publ.) (org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Jönköping Resecentrum (visa karta)
553 15  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bemannia

Jobbnummer
10015796

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