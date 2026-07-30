Fysioterapeuter till uppdrag i Jönköpings län
Bemannia AB (Publ.) / Sjukgymnastjobb / Nässjö Visa alla sjukgymnastjobb i Nässjö
2026-07-30
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Är du utbildad fysioterapeut med minst två års erfarenhet av Hälso- och sjukvårdsarbete? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget Vi söker två fysioterapeuter till vår kund i Jönköpings län för konsultuppdrag som startar i 1 september och pågår tills 31 december 2026. Tjänstgöringsgraden är 100% och du arbetar under kontorstider måndag till fredag.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta på hälso- och sjukvården i en kommun i Jönköpings län. Du kommer självständigt bedriva rehabiliterande och habiliterande insatser inom kommunal hälso- och sjukvård. Uppdraget omfattar patienter i ordinärt boende, särskilt boende, korttidsverksamhet samt andra kommunala verksamheter enligt behov.
Vidare kommer du att:
Bedöma, utreda och behandla patienter utifrån fysioterapeutisk kompetens.
Upprätta, genomföra och följa upp rehabiliteringsplaner.
Förskriva, prova ut och följa upp hjälpmedel enligt gällande regelverk och lokala rutiner.
Genomföra funktions- och aktivitetsbedömningar samt fallriskbedömningar.
Handleda, instruera och utbilda patienter, närstående samt omvårdnadspersonal i rehabiliterande
arbetssätt.
Förebyggande insatser exempelvis fallprevention.
Utbilda personal i förflyttningsteknik och användandet av hjälpmedel.
Delta i vårdplaneringar och samverka med övriga professioner inom kommun, region och
andra vårdgivare.
Dokumentera i kommunens verksamhetssystem enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och
rutiner.
Bidra till ett personcentrerat arbetssätt med fokus på patientens delaktighet, självständighet
och livskvalitet.
Medverka i verksamhetens kvalitets-och utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Fysioterapeutexamen som kan intygas via examensbevis och legitimering.
Minst två års erfarenhet av Hälso- och sjukvårdsarbete, meriterande inom kommunal
verksamhet.
God förmåga att arbeta självständigt och fatta egna kliniska beslut.
Vana vid att arbeta i datorbaserade verksamhetsstöd, gärna Combine och Cosmic
God samarbetsförmåga och vana att arbeta i multiprofessionella team.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
B-körkort och erfarenhet av bilkörning i olika väderlek
Goda referenser från tidigare uppdragsgivare/arbetsgivare inom det kompetensområde som
uthyrningen avser. Beställaren ska i samband med avrop ta del av dessa referenser.
Meriterande
Erfarenhet av Hälso- och sjukvårdsarbete inom kommunal
verksamhet. Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-08-10.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, John Öhlund, john.ohlund@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0707287900.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8146675-2122931". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Jönköping Resecentrum (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
10015796