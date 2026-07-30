Försteförskollärare till Bärbyvägen och Brunstorpsvägen, Säve
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2026-07-30
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Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla undervisningen i förskolan och göra skillnad för barn varje dag? Vi söker en försteförskollärare som vill ta en ledande roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet och tillsammans med kollegor skapa en trygg, rolig och lärorik förskola med hög kvalitet.
Som försteförskollärare är du med och driver och utvecklar förskolans verksamhet tillsammans med kollegor och rektor, med läroplanens mål som grund. Tillsammans verkar ni för att skapa en samsyn på undervisning och lärandeprocesser.
I rollen leder och stöttar du kollegor i att utveckla undervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du håller dig uppdaterad om aktuell forskning som är relevant för förskolan. Du ansvarar också för att leda och utveckla mötesplatser för kollegialt lärande utifrån verksamhetens behov och har ett utökat ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet.
I uppdraget ingår att:
leda utvecklingsarbete som stärker barnens lärande och utveckling
vara en förebild i undervisning och utbildning
följa upp, analysera och utveckla undervisningen tillsammans med arbetslaget
bidra till att undervisningen håller hög och likvärdig kvalitet
Försteförskollärare ska inom ramen för sin tjänst bedriva undervisning på minst 50% i barngrupp i syfte att utveckla undervisningen. Du kommer att vara anställd på Bärbyvägen 24 där du också bedriver undervisning i barngrupp men försteförskolläraruppdraget omfattar även Brunstorpsvägen 41.
Våra förskolor ligger lantligt och nära naturen, som är en självklar del av barnens vardag. Vår verksamhet präglas av trygghet, delaktighet och nyfikenhet, där barnens intressen formar våra lärmiljöer och undervisning. Vår pedagogik är tydligt Reggio Emilia-inspirerad där Bärbyvägen har lång erfarenhet och Brunstorpsvägen befinner sig i en spännande utvecklingsfas där denna pedagogik successivt stärks.
Som försteförskollärare blir du en del av vår gemenskap med starka relationella värden och engagerade arbetslag på två mindre enheter. Vi arbetar tillsammans utifrån ett styrkebaserat och systemteoretiskt förhållningsätt som präglar vår kultur och vårt sätt att samarbeta. Hos oss är positivt språk, kollegial reflektion och pedagogisk dokumentation centrala verktyg. Du får möjlighet att göra skillnad nära vår verksamhet, i samarbete med rektor och kollegor, och bidra till vår långsiktiga pedagogiska riktning där varje barn får känna: jag kan, jag vill och jag hör till.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har minst sex års väl vitsordat arbete med undervisning i förskolan. Du kan genom dokumentation visa din erfarenhet från en eller flera anställningar. Du har mycket god förmåga att systematiskt och kontinuerligt följa upp, analysera och utveckla undervisningen så att den främjar barnens lärande och utveckling. Du arbetar aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet och driver förskolans utveckling mot uppsatta mål i samarbete med kollegor och rektor.
Du bidrar med kunskap om forskning och beprövad erfarenhet och har förmåga att omsätta teori i praktik. Du leder kollegialt lärande och stödjer och utmanar kollegor utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Du har en utvecklad analytisk förmåga och skapar engagemang och goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du ser möjligheter till förändringar som främjar utbildningens och undervisningens utveckling.
Det är meriterande om du har uppnått meriteringsnivå 2 inom professionsprogrammet eller har påbörjat att läsa kurser och/eller deltagit i meriteringsgrundande praktiknära forskning, för att kunna meritera sig till nivå två.
Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta Reggio Emilia-inspirerat, gärna som pedagogista, särskilt kopplat till lärmiljöer, barns utforskande, pedagogisk dokumentation och projekterande arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av styrkebaserat och systemteoretiskt förhållningssätt som kan bidra till vårt arbete Vi tillsammans. Om du har tidigare erfarenhet av uppdrag inom pedagogisk utveckling, handledning eller processledning är det också en stor fördel. Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd, språkutvecklande arbetssätt och alternativa kommunikativa stöd är också meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade att genomföras 11 och 14 augusti.Publiceringsdatum2026-07-30Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället Göteborgs Stads kontaktcenter på 031-365 00 00. Förklara ditt ärende och be att bli kopplad till HR-specialist på enheten kompetens och arbetsmarknad. I övrigt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
I den här rekryteringen efterfrågar vi inte personligt brev. I stället får du möjlighet att beskriva din kompetens inom relevanta områden genom att besvara våra urvalsfrågor.
Enligt lag kan vi inför anställning be dig visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. För vissa tjänster kan även ytterligare kontroller bli aktuella.
Vi vet att du gör ett bättre jobb om du mår bra, både på jobbet och på fritiden. Här har vi samlat några av de förmåner vi erbjuder dig som jobbar hos oss: Förmåner
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön och ersättningar
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till val av rekryteringskanaler. Vi undanber oss därför erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringstjänster.
Om Oss
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad
Välkommen till världens viktigaste jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Jonas Sundberg jonas.sundberg@forskola.goteborg.se Jobbnummer
10015778