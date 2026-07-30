Undersköterska till Ögonavdelning 49, VO Sinnescentrum, USÖ
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2026-07-30
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Är du nyfiken, engagerad och vill ha ett stimulerande och varierande arbete? Nu vi söker dig som vill vara med i vårt positiva gäng och fortsätta forma vår framtida verksamhet. Hos oss har du har stora möjligheter att vara med och påverka, utveckla arbetssätt, rutiner för att skapa god arbetsmiljö som säkerställer hög kvalité och patientsäkerhet.
Vårt verksamhetsområde inkluderar, förutom ögonsjukvård, öron, plastik, hud och käk-kirurgisk verksamhet. Vi har planerad och akutverksamhet inom alla specialiteter. På ögonavdelningen ansvarar du för patienternas personliga omvårdnad, tillsammans med sjuksköterska. Vi har både ett läns- och ett regionalt uppdrag, där många patienter har korta vårdtider. Även vissa handkirurgiska patienter vårdas på avdelningen. På avdelningen har vi 12 vårdplatser och vi finns i moderna lokaler i H-huset. Tillsammans med vår erfarna personal erbjuder vi dig individuell inskolning.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Omvårdnadsuppgifter.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Erfarenhet från akut- och ögonsjukvård är meriterande. Du är flexibel, ansvarsfull och har god samarbetsförmåga.Så ansöker du
Intervjuer kommer att ske löpande.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Sinnescentrum är ett nytt verksamhetsområde inom Region Örebro län som omfattar specialiteterna Öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH), käkkirurgi, ögonsjukdomar, hud- och könssjukdomar, orofacial medicin (OFM) och plastikkirurgi. Verksamheten bedrivs på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), samt på länsdelssjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. Syftet med sammanslagningen är att stärka den strategiska samordningen och skapa en gemensam infrastruktur, förbättra/optimera vårdflöden och samverkan kring vårdplatser samt att skapa synergieffekter, t.ex. inom hudkirurgiskt centrum. Vi ser också att det kommer förstärka den akademiska profilen med ökad forskning och samordning av stödfunktioner och tydliggöra och profilera högspecialiserad vård inom Sinnesorganens område - regionalt och nationellt. Det nya verksamhetsområdet kommer att omfatta cirka 420 medarbetare, verksamma vid Region Örebro läns tre sjukhus.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Kommunal
Ann-Kristin Sjöström sektion.regionorebrolan@kommunal.se 010-442 92 52 Jobbnummer
10015785