Innesäljare sökes i Stockholm - snittlön 40.000kr/mån

iSales AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-07-30


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos iSales AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Botkyrka eller i hela Sverige

Är du en person som gillar att prata med människor, drivs av tydliga mål och vill utvecklas inom försäljning? Då kan det här vara nästa steg för dig!
På iSales söker vi nu fler innesäljare till vårt team på Kungsholmen i Stockholm. Hos oss blir du en del av en energifylld arbetsplats där vi arbetar tillsammans, firar framgångar och hjälper varandra att bli bättre varje dag.
Hos oss får du:

En trygg introduktion och utbildning inom försäljning

Daglig coachning och nära stöd från erfarna teamledare

En attraktiv provisionsmodell utan tak

Möjlighet att göra karriär internt, exempelvis som coach eller teamledare

Tävlingar, bonusar och roliga aktiviteter

Ett modernt kontor på Kungsholmen, nära Stadshagens tunnelbana

Tävlingar med attraktiva priser

Tjänstepension och sjukförsäkring

Vi söker dig som:

Är social, och tycker om att prata med människor

Motiveras av mål och resultat

Har ett starkt driv och en vilja att utvecklas

Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Talar svenska obehindrat

Söker ett heltids arbete. Tider måndag-torsdag 09:30-18:00 fredag 09:30.17:00

Är bosatt i Stockholm

Hos oss behöver du inte kunna allt från början. Vi tror på att rätt inställning, tydlig coachning och ett starkt team skapar framgång.
Är du redo att utvecklas, ta nästa steg och bli en del av ett företag där din prestation faktiskt märks?
Skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8104856-2122950".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
iSales AB (org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
iSales

Jobbnummer
10015798

Prenumerera på jobb från iSales AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos iSales AB: