Elevassistent till Barkarö skolan
Västerås kommun / Pedagogjobb / Västerås Visa alla pedagogjobb i Västerås
2026-07-30
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Som elevassistent spelar du en viktig roll i att skapa trygghet och kontinuitet för en elev med särskilda omsorgsbehov, i ett nära samarbete med både skola och vårdnadshavare. Du blir en del av en skola där din kompetens värdesätts och där du får möjlighet att påverka. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Ditt främsta uppdrag är att ge stöd till elever i åk 4-6. Du finns med under hela skoldagen. Din roll är att vara en trygg, motiverande vuxen som hjälper eleven att delta i undervisning, hålla fokus och känna sig delaktig både i klassrummet, på rasten och i fritidsaktiviteter.
Tillsammans med ansvariga lärare skapar du struktur och tydlighet genom att förbereda och använda bildstöd och tidsstöd. Du hjälper eleven att förstå dagens innehåll, sätter tydliga ramar och ger stöd i både skolarbete och sociala situationer. Du bidrar till en trygg skolmiljö genom att motivera, stötta och guida eleven i olika moment under dagen. I uppdraget ingår även att vara en naturlig länk i den vardagliga kontakten mellan hem och skola.
Din kompetens
Vi söker dig som har en godkänd gymnasial utbildning och som har erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Det är positivt om du är utbildad barnskötare, elevassistent, lärarassistent eller har annan relevant utbildning, liksom om du har erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF samt är van vid lågaffektivt bemötande.
Som person är du trygg och stabil med god självinsikt, och du har förmåga att anpassa ditt bemötande utifrån situation. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt att strukturera ditt arbete. Du är flexibel, samarbetar väl med andra och bygger relationer på ett naturligt och förtroendefullt sätt. Med din pedagogiska insikt kan du anpassa ditt arbetssätt efter individens behov.
Vi erbjuder
Vi vill skapa en skola som ger bästa möjliga start för barn och ungdomars kunskap och lärande. För att lyckas med detta behöver vi de skickligaste lärarna. Hos oss får du stort utrymme att bidra med ditt kunnande och ditt ledarskap. Du är efterlängtad!
Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsplats där du får möjlighet att göra verklig skillnad. På Barkarö skola, med cirka 290 elever från förskoleklass till årskurs 6, blir du en del av en engagerad och stöttande arbetsgemenskap. Skolans naturnära läge skapar en lugn och trivsam miljö, både för elever och personal. Här får du arbeta i en inkluderande lärandemiljö där samarbete mellan skola, fritidshem och förskoleklass ger en helhetssyn på elevernas utveckling. Vi tror på att ge våra lärare goda förutsättningar att lyckas genom kollegialt stöd, pedagogisk utveckling och en stark gemenskap.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Tjänsten är tidsbegränsad på 50 % och gäller mellan 260810- 261218.
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00427". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Vision
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se +4621394438 Jobbnummer
10015780