Lärare åk 7-9 i svenska som andraspråk IM på Berzeliusskolans gymnasium
Linköpings kommun / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
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Vill du arbeta i både större och mindre sammanhang på introduktionsprogrammen, där du får möjlighet att göra skillnad för elever i behov av extra stöd? Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare samarbetar du med vårdnadshavare, kollegor och med andra som förekommer i skolan för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Introduktionsprogrammet riktar sig till elever som inte är behöriga till gymnasiet, eleverna har en bakgrund av problematisk skolgång i grundskolan, hög frånvaro och har ett stort behov av stöd.
Tjänsten innebär undervisning i svenska som andraspråk i både en mindre och större undervisningsgrupp inom individuellt alternativ. Verksamheten är förlagd i en byggnad på kort avstånd från Berzeliusskolan och du kan få ha undervisning i olika sammanhang. Arbetet bygger på ett nära samarbete mellan lärare, elevhälsopersonal och fritidsledare.
Tjänsten är ett vikariat under perioden 2026-08-17 till och med 2027-06-18
Din arbetsplats
Berzeliusskolan är en centralt belägen skola i Linköping med moderna lokaler. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps- och teknikprogrammen samt introduktionsprogrammet med inriktning mot språkintroduktion och individuellt alternativ. Totalt finns ca 1900 studerande, varav drygt 1000 inom gymnasiet, och ca 330 anställda på skolan.
På Berzeliusskolan jobbar vi tillsammans och strävar efter en atmosfär som välkomnar alla. Det betyder att vi har tydliga rutiner, handlingsplaner och en väl utbyggd elevhälsa för att skapa en trygg miljö för elever och personal. Vårt mål är att Berzeliusskolan ska vara det bästa valet för elevers lärande och utveckling.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk i åk 7-9. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 7-9 i svenska som andraspråk. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 7-9. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i matematik och engelska, utifrån verksamhetens behov.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 7-9 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd eller erfarenhet av undervisning på introduktionsprogrammen, i särskild undervisningsgrupp eller på resursskola.
I din roll som lärare i årskurs 7-9 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-17
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2027-06-18
Sysselsättningsgrad: 60%-100%
Antal lediga befattningar:
Ref. nr: 17626
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se +4613208739 Jobbnummer
10015782