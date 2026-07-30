Alnöitskolan söker lärare i moderna språk (spanska och tyska)
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2026-07-30
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Alnöitskolan är en skola som ger eleverna de bästa möjligheterna och förutsättningarna att ha hela sin utbildningsresa i ett tryggt, sammanhängande och likvärdigt sammanhang från första dagen i förskoleklass till sista dagen i årskurs 9. Uppe på höjden i Ankarsvik har vi ungefär 230 elever vilket ger oss den mindre skolans trygghet och närhet, men den större skolans möjligheter och ramar. Vi erbjuder elever en högkvalitativ, lärarledd utbildning som rustar dem för ett ständigt föränderligt samhälle. I det arbetet söker vi personal som kombinerar sin kompetens med goda relationer och kreativa idéer. Som tänker utanför lådan, men inom styrdokumenten.
Just nu söker vi lärare i moderna språk, både spanska och tyska. För spanska är tjänsten ungefär 40% och för tyska 30%, men i kombination med övriga ämnen och kompetenser kan erbjuden tjänst ha en högre anställningsgrad.
Alnöitskolan tror på varje elevs förutsättningar att lyckas och göra rätt och att det är vårt uppdrag att de dem, med vårt stöd, de bästa förutsättningar för detta. Vi värdesätter ett relationellt ledarskap. Vi prioriterar också arbete med hälsa och hållbarhet och har två olika arbetsgrupper med särskilt fokus på dessa områden.
Vi söker dig som;
• Är legitimerad lärare i moderna språk, alternativt med motsvarande kompetenser och erfarenheter.
• Möter eleven där den är och har i varje elevmöte inställningen att barnet alltid vill lyckas, vårat uppdrag är att ge de bästa förutsättningar för det.
• Har ett lågaffektivt förhållningssätt i mötet med eleverna samt strategier kring hur vi bäst kan agera när vi utmanas.
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i arbetslag.
• Har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar aktivt med att utveckla dina och skolans undervisningsmetoder.
• Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning med god kvalitét.
• Besitter god kommunikativ förmåga och strävar efter att skapa goda relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8146697-2122928". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Skravsättsvägen 7 (visa karta
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865 51 ANKARSVIK Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
10015793