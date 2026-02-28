Extra Serveringspersonal
2026-02-28
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
Visa alla jobb hos Tekin, Rory i Sigtuna
Serveringspersonal till Arlandastad Golfrestaurang Säsong 2026
Arlandastad Golfrestaurang söker engagerad och serviceinriktad serveringspersonal inför säsongen 2026. Tjänsten sträcker sig från cirka 1 Maj till 15 oktober, och vi håller öppet alla dagar i veckan, både lunch, kväll och helger. Vi är en välbesökt anläggning med många återkommande gäster och företag och ett högt tempo - här får du möjlighet att utvecklas i en miljö där kvalitet och service står i centrum.Publiceringsdatum2026-02-28Om tjänsten
Som servitris/servitör hos oss arbetar du med:
Servering av lunch, à la carte
Gästbemötande och service med hög kvalitet
Kassa- och betalhantering
Att hålla ordning och skapa trivsel i matsalen
Arbeta i vår kiosk där vi bland annat säljer korv, fika och kaffe
Samarbete med kollegor i både kök och servering
Du behöver kunna arbeta självständigt, samtidigt som du är en trygg lagspelare. Rollen kräver att du kan hantera många uppgifter samtidigt och har en god organisatorisk förmåga.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av servering och kassa (meriterande)
Är lyhörd, social, stresstålig och organiserad
Har lätt för att samarbeta och trivs i ett team
Förstår och pratar svenska utan hinder
Är noggrann, flexibel och gillar att möta människor
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@arlandastadgolfrestaurang.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tekin, Rory
, https://www.arlandastadgolfrestaurang.se
Norslunda Gård
)
195 95 ROSERSBERG Arbetsplats
Arlandastad Golfrestaurang Kontakt
Krögare
Rory Tekin info@arlandastadgolfrestaurang.se 0762312393 Jobbnummer
9769422