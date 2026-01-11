Extra kock

Kebab-ish Liljeholmen AB / Kockjobb / Stockholm
2026-01-11


Vi behöver stärka upp i vår med extra KOCK! till våran restaurang.
Arbetsplatsen ligger centralt på Liljeholmstorget i Stockholm.
Jobbet innefattar dag, kväll och helger, dock bra arbetstider, jobbet innebär uppgifter som hjälp med disk och städning efter arbetade pass men huvudsakligen tillagning och servering av mat från menyn, samt förberedelse av tillbehör från vår meny . Maten vi serverar är en typ av kebab med inslag från Sydamerika, Mellanöstern och Europa . "Det vi söker är endast kock med bransch vana"

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: kebab-ish@mail.com

Arbetsgivare
Kebab-ish Liljeholmen AB (org.nr 556920-2913)
Liljeholmstorget 3 (visa karta)
117 63  STOCKHOLM

Jobbnummer
9677268

