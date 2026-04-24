Extra jobb i kyllager - containerlossning
Om tjänsten Är du studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %? Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga personer som vill arbeta extra med containerlossning i ett kyllager utanför Helsingborg.
Du kan komma att arbeta 1-5 dagar i veckan med varierande arbetstimmar, där arbetsdagen vanligtvis startar kl. 07.00. Behovet kan variera från vecka till vecka, vilket kräver flexibilitet. Under sommaren finns det dessutom goda möjligheter att arbeta upp mot heltid vissa veckor, med chans till fortsatt extrajobb även under hösten.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av containerlossning i kyllager, vilket innebär fysiskt arbete i ett högt tempo. Arbetet sker i kylmiljö och kräver god fysik, uthållighet och effektivitet. Andra lagerrelaterade arbetsuppgifter kan även förekomma vid behov.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som:
Är flexibel och kan arbeta 3-5 dagar i veckan med varierande tider
Klarar av att arbeta i högt tempo och med fysiskt krävande arbetsuppgifter
Har en positiv inställning och god arbetsmoral
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av containerlossning, men det är meriterande. Erfarenhet av lagerarbete är också ett plus.
Krav för tjänsten,
Goda kunskaper i svenska
Körkort och tillgång till bil
Sysselsättning på minst 50%
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
https://jobb.boxflow.com
Lagergatan 4 (visa karta
)
264 94 KLIPPAN
