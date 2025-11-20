Extra jobb deltid 6-10 timmar/vecka

Hyrdata Hässlén AB / Städarjobb / Huddinge
2025-11-20


Visa alla städarjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hyrdata Hässlén AB i Huddinge

HyrData (etablerat 1988) är ett företag som arbetar med it tjänster. Vi söker nu en lokalvårdare på deltid lämpligt för den som studerar och behöver lite extra pengar. Då vi är mest män på arbetsplatsen är det ett plus om du är kvinna. Du behöver inga för kunskaper men du bör vara ordningsam och tycka om när det är rent och snyggt!
Du skickar din ansökan till marianne.hd1@hyrdata.dk
Du kan ringa om du har några frågor 0708-868373

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: marianne.hd1@hyrdata.dk

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref2026".

Arbetsgivare
Hyrdata Hässlén AB (org.nr 556546-2404)
Lännavägen 121 (visa karta)
141 34  HUDDINGE

Arbetsplats
Hyrdata Hässlén AB

Jobbnummer
9613430

Prenumerera på jobb från Hyrdata Hässlén AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hyrdata Hässlén AB: