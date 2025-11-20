Extra jobb deltid 6-10 timmar/vecka
Hyrdata Hässlén AB / Städarjobb / Huddinge Visa alla städarjobb i Huddinge
2025-11-20
HyrData (etablerat 1988) är ett företag som arbetar med it tjänster. Vi söker nu en lokalvårdare på deltid lämpligt för den som studerar och behöver lite extra pengar. Då vi är mest män på arbetsplatsen är det ett plus om du är kvinna. Du behöver inga för kunskaper men du bör vara ordningsam och tycka om när det är rent och snyggt!
Du skickar din ansökan till marianne.hd1@hyrdata.dk
Du kan ringa om du har några frågor 0708-868373 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: marianne.hd1@hyrdata.dk Arbetsgivarens referens
